Родители назвали малыша в честь провайдера за бесплатный Интернет на десятилетие

В необычном поиске экономии семья сделала шаг, ставший главной новостью не только в их стране, но и далеко за ее пределами. Они назвали свою новорожденную дочь в честь интернет-провайдера ради обещания получать бесплатный Wi-Fi в течение следующих 18 лет. Эта история вызвала противоречивые реакции в обществе, варьируясь от восхищения к скептицизму, подчеркивая глубокую зависимость от цифровых технологий и интернета.

Пара назвала ребенка в честь Интернет-провайдера

Швейцарский интернет-провайдер Twifi запустил маркетинговую кампанию, предлагавшую бесплатный доступ к интернету на период до достижения ребенком совершеннолетия, если его родители назовут его в честь компании. Условия акции были простыми: необходимо было зарегистрировать имя ребенка как Twifius или Twifia и предоставить компании копию свидетельства о рождении.

Одна пара, чья идентичность остается анонимной, решила воспользоваться этим неординарным предложением, добавив к имени дочери имя Twifia как второе среднее имя. Они объяснили свой выбор желанием экономии, поскольку средства, которые в противном случае пошли бы на оплату интернета, теперь могут быть отложены на будущее ребенка, включая обучение вождению и приобретению автомобиля.

Реакция общественности на этот поступок была смешанной. Родители признали, что им "немного стыдно" за свое решение, особенно учитывая потенциальную критику и обвинение в том, что они "продали" имя своего ребенка. Впрочем, они также отметили, что имя Twifia для них приобрело особое значение, символизируя не только экономию, но и "вечную связь" в их семье.

Филипп Фотш, глава Twifi, пообещал, что компания выполнит свое обещание предоставить бесплатный интернет даже в случае своего банкротства, назвав это "делом чести". Он также отметил, что предложение еще актуально для других семей.