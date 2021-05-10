Родина-мать и памятник Щорсу: следует ли декоммунизировать эти объекты

Шесть лет назад в Украине начала декоммунизация. На данный момент в Киеве она не коснулась монумента Родину-мать и моста Патона, где остаются советские гербы и символика, а также — памятника командиру дивизии красноармейцев Николаю Щорсу, который воевал против УНР, о чем рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Родина-мать (фото из открытых источников)

Следует ли декоммунизировать эти объекты? Как оцениваете вообще итоги декоммунизации?

С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что процесс декоммунизации происходит в Украине довольно спонтанно. Многие населенные пункты до сих пор не переименованы, большое количество памятников и барельефов находятся на своих местах.

"В Харькове, к примеру, немало улиц названы в честь деятелей советского периода. Хоть, согласно действующему законодательству, должны быть переименованы. Можно вспомнить и город Червоноград на Львовщине. И ряд других примеров. Хорошо, что процесс декоммунизации был начат. Но плохо, что он пока что не завершен и мы до сих пор ведем дискуссии по этому поводу", — подчеркивает Николай Мельник.

Комментируя ситуацию с символами советского времени в Киеве, политолог отметил, что с памятником Родины-Матери власть, похоже, ничего не собирается делать, потому что он имеет большое сакральное значение для значительной части населения Украины. А вот памятник Щорсу, по мнению эксперта, рано или поздно снесут.

"Или, к примеру, заменят голову Щорса на голову Петлюры. И скажут, что это изначально был именно монумент главы Директории Украинской народной республики", — отмечает Николай Мельник.

Он акцентирует, что декоммунизация — это, прежде всего, борьба смыслов. Когда рушатся старые — и на их место приходят новые.

"Но, к сожалению, в Украине мы видим лишь уничтожение старых смыслов без создания новых. А без этого нацию не построишь, — уверен эксперт. — Так что можно говорить лишь о формальных последствиях декоммунизации. Переименования значительного количества населенных пунктов, улиц, но без создания новых смыслов. Почему? Потому что сам процесс декоммунизации должен проходить параллельно с реформами системы образования, истории в то числе. С реформой общества. С понимаем, что происходит процесс деколонизации. С понимаем роли Российской, Австро-Венгерской, Османской империи в нашей истории. Без этого глобального процесса новых смыслов мы не создадим".

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко уверяет, что никакой декоммунизации шесть лет назад в Украине не началось. И в Киеве — в частности.

"Что началось, так это уничтожение памятников советской архитектуры, — поясняет свою мысль эксперт. — В свое время большевики делали то же самое, уничтожая памятники предыдущих эпох. Бороться с наследием Советского Союза с помощью большевистских методов — самый замечательный пример того, что за последние сто лет ничего не поменялось. Хотя, честно говоря, странно, что у нас начали бороться именно с памятниками и топонимами. Можно было бы уничтожить все гидро- и атомные электростанции, которые достались нам в наследство от Советского Союза. Но поскольку за время независимости ничего подобного не было создано, их оставили".

Точно так же, считает Юрий Гаврилечко, можно было декоммунизировать трубы, по которым течет горячая вода. И канализацию. Ведь практически все они были созданы в советское время.

"А еще нашему парламенту можно было бы переехать в какой-то сарай или мазанку, поскольку здание, где сейчас заседает Верховная Рада, тоже было создано в советскую эпоху, — продолжает эксперт. — В общем, всё, как обычно. Вандалы разрушают памятники предыдущей цивилизации. С деокммунизацией это никоим образом не связно. Тем более, что никто не понимает, что такое деокоммунизация, хотя бы потому, что никто не имеет представления — что такое коммунизм".

Напомним, х арьковский городской совет принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко – вновь в честь маршала Жукова (Георгий Жуков – советский полководец, Маршал Советского Союза).

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