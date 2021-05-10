Родина-мать и памятник Щорсу: следует ли декоммунизировать эти объекты

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Ольга Чародий
Шесть лет назад в Украине начала декоммунизация. На данный
момент в Киеве она не коснулась монумента Родину-мать и моста Патона, где
остаются советские гербы и символика, а также — памятника командиру дивизии
красноармейцев Николаю Щорсу, который воевал против УНР, о чем рассказал
директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Родина-мать (фото из открытых источников)
Следует ли декоммунизировать эти объекты? Как оцениваете
вообще итоги декоммунизации?
С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли
разобраться эксперты.
Политолог, генеральный директор Аналитической группы
"Левиафан" Николай Мельник считает, что процесс декоммунизации
происходит в Украине довольно спонтанно. Многие населенные пункты до сих пор не
переименованы, большое количество памятников и барельефов находятся на своих
местах.
Комментируя ситуацию с символами советского времени в Киеве,
политолог отметил, что с памятником Родины-Матери власть, похоже, ничего не
собирается делать, потому что он имеет большое сакральное значение для
значительной части населения Украины. А вот памятник Щорсу, по мнению эксперта,
рано или поздно снесут.
"Или, к примеру, заменят голову Щорса на голову Петлюры. И
скажут, что это изначально был именно монумент главы Директории Украинской
народной республики", — отмечает Николай Мельник.
Он акцентирует, что декоммунизация — это, прежде всего,
борьба смыслов. Когда рушатся старые — и на их место приходят новые.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко уверяет,
что никакой декоммунизации шесть лет назад в Украине не началось. И в Киеве — в
частности.
Точно так же, считает Юрий Гаврилечко, можно было
декоммунизировать трубы, по которым течет горячая вода. И канализацию. Ведь
практически все они были созданы в советское время.
"А еще нашему парламенту можно было бы переехать в какой-то
сарай или мазанку, поскольку здание, где сейчас заседает Верховная Рада, тоже
было создано в советскую эпоху, — продолжает эксперт. — В общем, всё, как
обычно. Вандалы разрушают памятники предыдущей цивилизации. С деокммунизацией
это никоим образом не связно. Тем более, что никто не понимает, что такое
деокоммунизация, хотя бы потому, что никто не имеет представления — что такое
коммунизм".
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