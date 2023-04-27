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Робот-собака Spot от Boston Dynamics теперь умеет говорить: в него интегрировали ChatGPT

С помощью функции вещания от Google и ChatGPT робопес может легко озвучить цель своей миссии и заряд батареи

27 апреля 2023, 10:10
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Автор:

Белоокая Ира

Обновление Spot продемонстрировал эксперт по искусственному интеллекту Сантьяго Вальдаррама из компании Levatas, сотрудничающей с Boston Dynamics, пишут "Комментарии" со ссылкой на Cyber​​News.

Робот-собака Spot от Boston Dynamics теперь умеет говорить: в него интегрировали ChatGPT

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"В конце каждой миссии работы собирают массив данных. Нет простого способа получить эту информацию по требованию. Здесь на помощь приходит ChatGPT. Мы показываем ему файлы конфигурации и результаты миссии. Потом мы задаем вопросы, используя этот контекст", — рассказал эксперт ИИ.


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Более того, робот может отвечать на вопросы, поставленные людьми, благодаря возможности преобразовывать текст в звук с помощью Google.

Во время демонстрации обновления, робопес Spot рассказал ученым в какой части дома он находился раньше и какие задачи возложены на его миссию. Вместе с тем, собака-робот ответила на вопросы экспертов, стоит она или сидит и сколько у нее заряда.

"Уровень заряда батареи сейчас составляет 53%", — сказал Spot Valdarrama.

Интеграция ChatGPT может стать "мостиком связи" между людьми и работами. По словам разработчиков, каждая задача, выполняемая робопесом, содержит "трудные для понимания конфигурационные файлы длиной в километры", которые может выполнить только высокоспециализированный персонал.

Напомним, "Комментарии" писали, как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальные индустрии Украины экспериментируют с ИИ В Украине появились первые клипы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как говорят экспериментаторы – такая "игрушка" занимает много времени, однако экономит деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes Ukraine. Певица Kola отмечает, что имела опыт сотрудничества с моделью искусственного интеллекта, Stable Diffusion умеющей изменять объекты в изображениях.




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