Робот-собака Spot от Boston Dynamics теперь умеет говорить: в него интегрировали ChatGPT

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Белоокая Ира
Обновление Spot продемонстрировал эксперт по искусственному интеллекту Сантьяго Вальдаррама из компании Levatas, сотрудничающей с Boston Dynamics, пишут "Комментарии" со ссылкой на CyberNews.
Эксперты ИИ научили разговаривать робопса Spot
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Более того, робот может отвечать на вопросы,
поставленные людьми, благодаря возможности преобразовывать текст в звук с
помощью Google.
Во время демонстрации обновления, робопес Spot
рассказал ученым в какой части дома он находился раньше и какие задачи
возложены на его миссию. Вместе с тем, собака-робот ответила на вопросы
экспертов, стоит она или сидит и сколько у нее заряда.
Интеграция ChatGPT может стать "мостиком связи"
между людьми и работами. По словам разработчиков, каждая задача, выполняемая
робопесом, содержит "трудные для понимания конфигурационные файлы длиной в
километры", которые может выполнить только высокоспециализированный персонал.
Напомним, "Комментарии" писали, как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальные индустрии Украины
экспериментируют с ИИ В Украине появились первые клипы, созданные с помощью
искусственного интеллекта. Как говорят экспериментаторы – такая "игрушка"
занимает много времени, однако экономит деньги. Об этом сообщает портал
"Комментарии" со ссылкой на издание Forbes Ukraine. Певица Kola отмечает,
что имела опыт сотрудничества с моделью искусственного интеллекта, Stable
Diffusion умеющей изменять объекты в изображениях.
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