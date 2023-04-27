Робот-собака Spot от Boston Dynamics теперь умеет говорить: в него интегрировали ChatGPT

Обновление Spot продемонстрировал эксперт по искусственному интеллекту Сантьяго Вальдаррама из компании Levatas, сотрудничающей с Boston Dynamics, пишут "Комментарии" со ссылкой на Cyber​​News.

Эксперты ИИ научили разговаривать робопса Spot

"В конце каждой миссии работы собирают массив данных. Нет простого способа получить эту информацию по требованию. Здесь на помощь приходит ChatGPT. Мы показываем ему файлы конфигурации и результаты миссии. Потом мы задаем вопросы, используя этот контекст", — рассказал эксперт ИИ.

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Более того, робот может отвечать на вопросы, поставленные людьми, благодаря возможности преобразовывать текст в звук с помощью Google.

Во время демонстрации обновления, робопес Spot рассказал ученым в какой части дома он находился раньше и какие задачи возложены на его миссию. Вместе с тем, собака-робот ответила на вопросы экспертов, стоит она или сидит и сколько у нее заряда.

"Уровень заряда батареи сейчас составляет 53%", — сказал Spot Valdarrama.

Интеграция ChatGPT может стать "мостиком связи" между людьми и работами. По словам разработчиков, каждая задача, выполняемая робопесом, содержит "трудные для понимания конфигурационные файлы длиной в километры", которые может выполнить только высокоспециализированный персонал.

Напомним, "Комментарии" писали, как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальные индустрии Украины экспериментируют с ИИ В Украине появились первые клипы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как говорят экспериментаторы – такая "игрушка" занимает много времени, однако экономит деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes Ukraine. Певица Kola отмечает, что имела опыт сотрудничества с моделью искусственного интеллекта, Stable Diffusion умеющей изменять объекты в изображениях.



