Ритуальная монополия: на фирму Аллы Ландар «Петр Великий» жалуются киевляне

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Козлова Альбіна
В Киеве обсудили проблемы конкуренции на рынке похоронных услуг, фото из открытых источников
В Киеве фирма Аллы Ландар "Петр Великий" якобы монополизировала рынок ритуальных услуг. Фирма вроде как за бесценок арендует помещения коммунальных больниц и навязывает родным умерших услуги по завышенным ценам. Об этом сообщается на пресс-конференции Интерфакса.
По данным главы общественной организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игоря Егорова, в столице 16 коммунальных медучреждений сдают помещения, из которых 13 находятся в аренде у одной фирмы — ЧП "Петр Великий". Договоры на 10 лет были заключены в 2018-2019 годах, то есть до вступления в силу закона "Об аренде государственного коммунального имущества", по которому допускается аренда только путем электронных аукционов.
В результате сообщается, что фирма "Петр Великий" якобы снимает
помещения по ценам значительно ниже рыночных. Например, одно из них обходится в
месяц дешевле 2 тыс. грн. При этом ориентировочная прибыль с одной такой точки
может достигать 500 тыс. грн в месяц.
Располагаясь при больницах и моргах, компания "Петр Великий" первой общается с родственниками умерших и предлагает им свои услуги и цены.
Также регулярно фиксируются случаи, когда сотрудники таких фирм первыми приезжают на вызовы 102 и 103.
Глава Южного межобластного теротделения Антимонопольного комитета Дмитрий Корчак призвал граждан, которые сталкиваются с монополистами, незамедлительно обращаться в АМКУ.
Как сообщалось ранее, фирма Аллы Ландар "Петр Великий" уже фигурировала в расследовании АМКУ, однако ответственности за нарушение конкуренции так и не понесла. В настоящий момент в Украине при участии АМКУ разрабатывается проект закона "О реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг", которым среди прочего предлагается запретить похоронным бюро арендовать помещения городских больниц и моргов.
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