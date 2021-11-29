Ритуальная монополия: на фирму Аллы Ландар «Петр Великий» жалуются киевляне



















В Киеве обсудили проблемы конкуренции на рынке похоронных услуг, фото из открытых источников

В Киеве фирма Аллы Ландар "Петр Великий" якобы монополизировала рынок ритуальных услуг. Фирма вроде как за бесценок арендует помещения коммунальных больниц и навязывает родным умерших услуги по завышенным ценам. Об этом сообщается на пресс-конференции Интерфакса.

По данным главы общественной организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игоря Егорова, в столице 16 коммунальных медучреждений сдают помещения, из которых 13 находятся в аренде у одной фирмы — ЧП "Петр Великий". Договоры на 10 лет были заключены в 2018-2019 годах, то есть до вступления в силу закона "Об аренде государственного коммунального имущества", по которому допускается аренда только путем электронных аукционов.

В результате сообщается, что фирма "Петр Великий" якобы снимает помещения по ценам значительно ниже рыночных. Например, одно из них обходится в месяц дешевле 2 тыс. грн. При этом ориентировочная прибыль с одной такой точки может достигать 500 тыс. грн в месяц.



"Предприниматели, которые имеют отношение к похоронному бизнесу, комментируя цифры в договорах аренды, говорят: если сейчас все эти объекты выставить на торги, то цифры поднялись бы минимум в 10 раз", — сообщил Игорь Егоров.

Располагаясь при больницах и моргах, компания "Петр Великий" первой общается с родственниками умерших и предлагает им свои услуги и цены.

"Почему возникла монополия одной компании в медучреждениях и как это отражается на киевлянах? Они практически не имеют выбора. В Киевской городской клинической больнице скорой помощи ритуальная фирма расположена прямо в патологоанатомической комплексе. Нам кажется, что это неправильно", — заявил Егоров.

Также регулярно фиксируются случаи, когда сотрудники таких фирм первыми приезжают на вызовы 102 и 103.

"Поступали жалобы с разных мест по Киевской области, когда вместе полицией или скорой приезжают сразу работники частной структуры, которая навязывает услуги перевозки, а потом и захоронения. Это такой условный бизнес: работники скорой или полиции, возможно, за вознаграждение делятся информацией с этими фирмами", — сообщил глава экологической комиссии Киевского облсовета Роман Титикало.

Глава Южного межобластного теротделения Антимонопольного комитета Дмитрий Корчак призвал граждан, которые сталкиваются с монополистами, незамедлительно обращаться в АМКУ.

Как сообщалось ранее, фирма Аллы Ландар "Петр Великий" уже фигурировала в расследовании АМКУ, однако ответственности за нарушение конкуренции так и не понесла. В настоящий момент в Украине при участии АМКУ разрабатывается проект закона "О реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг", которым среди прочего предлагается запретить похоронным бюро арендовать помещения городских больниц и моргов.





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