Риск Путина оправдался: какой подарок диктатор получил от Трампа

Казалось, что российский диктатор Владимир Путин сильно рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам же и инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но и получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится материале Financial Times.

Переговоры в Стамбуле

Глава Белого дома спокойно воспринял неявку российского лидера в четверг на переговоры в Турцию и одновременно поставил под сомнение весь смысл российско-украинских переговоров, заявив: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".

Авторы публикации отмечают, такое поведение Трампа смело можно назвать подарком Путину, который давно искал личной встречи Трампом. Для украинцев это возродило их худшие опасения, что Трамп попытается заключить сделку с Путиным через их головы и продать Украину по течению.

"Путин делает ровно столько, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия по достижению мира в Украине, в то же время делая все возможное, чтобы убедиться, что это ни к чему не приведет", — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

По его мнению, Трамп на уловку Путина попался.

Как отмечает издание, нежелание Путина принимать участие в содержательных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Трампа, кто был склонен дать ему кредит доверия.

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