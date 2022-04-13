РФ ввела "желтый уровень террористической угрозы" в пограничных областях: в Генштабе назвали цель

До 26 апреля в приграничных с Украиной областях и во временно оккупированном Крыму РФ ввела так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Такой шаг врага может быть продиктован двойной целью – продолжить переброску на территории Украины военной силы и техники, а также держать в постоянном напряжении украинские регионы, граничащие со страной-агрессором. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Россия продолжает переброску в Украину "добровольцев", которые на самом деле едут на войну либо по принуждению, либо имея финансовую выгоду. Так, по подтвержденной информации, Кремль отправляет в Украину из Ленинградской области батальон численностью 400 человек. В подавляющем большинстве все эти люди уже были в горячих военных точках. Поэтому есть навыки ведения боя.

Также в Генштабе фиксируют, что отдельные подразделения оккупантов остаются в Курской области. Это демонстрация силы врага, чтобы держать в напряжении ВСУ и не дать возможности перебросить основные силы на восток и юг страны.

На Слобожанском направлении враг не перестает блокировать Харьков. На временно оккупированных территориях вражеские войска оперативно формируют так называемую "народную милицию".

Враг безуспешно пытается атаковать Мариуполь. Российские войска наносят удары по городу, применяя артиллерию. Основные бои проходят в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

За прошедшие сутки украинская армия разбила 6 попыток врага пойти в наступление на Донецком и Луганском направлениях. Российская армия потеряла две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы. Несмотря на то, что из-за ухудшения погодных языков на востоке Украины враг существенно снизил применение авиации ВСУ все же удалось сбить 1 самолет врага.

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