РФ собирались пригласить на саммит мира: в Швейцарии объяснили, почему все сорвалось

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Кравцев Сергей
Россия может принять участие в следующей конференции о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сделала президент Швейцарии Виола Амхерд, которая принимает первый Глобальный саммит мира.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Амхерд добавила, что вначале Россию собирались пригласить и на первый саммит, но еще до того, как были разосланы приглашения, Россия публично заявила, что не будет участвовать.
Президент Швейцарии обратила внимание, что на саммите будет представлен Глобальный Юг.
Она добавила, что для Швейцарии было важно, чтобы в саммите участвовали не только страны Западной Европы и США. Около половины из более чем 80 участников, уже подтвердивших свое участие, прибыли из Западной Европы, другая половина – из Африки, Южной Америки и Азии. Таким образом, представлен Глобальный Юг.
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