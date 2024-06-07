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РФ собирались пригласить на саммит мира: в Швейцарии объяснили, почему все сорвалось

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что для мира обе стороны должны быть за столом переговоров

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия может принять участие в следующей конференции о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сделала президент Швейцарии Виола Амхерд, которая принимает первый Глобальный саммит мира.

РФ собирались пригласить на саммит мира: в Швейцарии объяснили, почему все сорвалось

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"С помощью этой конференции мы хотим создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага мы обсудим, как можно достичь мира в Украине. Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение. Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров. На данный момент это кажется невозможным. Россия могла бы принять участие в возможной следующей конференции", — заявила она.

Амхерд добавила, что вначале Россию собирались пригласить и на первый саммит, но еще до того, как были разосланы приглашения, Россия публично заявила, что не будет участвовать.

Президент Швейцарии обратила внимание, что на саммите будет представлен Глобальный Юг.

"У нас есть обязательства со стороны Индии, и это позитивно. С ЮАР еще ничего окончательно не решено. Согласно публичному заявлению, Китай отменил свое участие, но также заявил, что придает большое значение мирной конференции. Обсуждения все еще продолжаются", – высказалась Виола Амхерд. 

Она добавила, что для Швейцарии было важно, чтобы в саммите участвовали не только страны Западной Европы и США. Около половины из более чем 80 участников, уже подтвердивших свое участие, прибыли из Западной Европы, другая половина – из Африки, Южной Америки и Азии. Таким образом, представлен Глобальный Юг.

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Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/ukraine-friedensgipfel-der-schweiz-viola-amherd-hofft-auf-folgekonferenz-mit-russland-19769622.html
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