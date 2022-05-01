РФ с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро: кто в ЕС больше всего проспонсировал Москву

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину продала угля, нефти и газа на 63 млрд евро. Интересным нюансом есть то, что несмотря на осуждение передовыми странами ЕС открытой войны РФ против Украины они же и стали главными спонсорами России, перечислив в бюджет РФ больше всего средств за покупку энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Российский трубопровод. Фото: из открытых источников

Аналитики подсчитали, что всего по морю и по трубопроводам страна агрессора переправила своих энергоресурсов на общую сумму 63 млрд евро.

Тройка стран, которые за время полномасштабной войны России против Украины, больше всего закупали угля, нефти и газа Германия, Италия и Китай. Берлин перевел в Россию свыше 9 млрд евро, Италия – около 7 млрд евро. Китай перевел на счета России более 6,5 млрд евро. Также среди лидеров по закупке российских энергоресурсов Нидерланды, Турция и Франция.

Отметим, ранее сообщалось, что среди стран Евросоюза нет согласия относительного полного эмбарго на российские энергоресурсы. Эмбарго на российские нефть и газ поддерживают лишь отдельные страны Европейского Союза. Еще ряд стран заявляют, что готовый пойти на такой шаг к концу года, надеясь на то, что до этого времени война РФ против Украины закончится и не нужно будет вводить дополнительные с анкции проттив Москвы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинской разведке стало известно о том, что РФ готовит новый плацдарм агрессии против Украины – готовится обращение к Путину.





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