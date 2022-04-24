рф потратила запас ракет, осталось около 30%: подробности



















Захватчики израсходовали большую часть запаса собственных высокоточных ракет. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев во время эфира на канале "Украина 24".

У россиян заканчиваются ракеты (фото из открытых источников)

По данным, которые привел Грозев, агрессоры использовали более 2/3 ракет.

"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну именно среди этих ракет", — аргументировал расследователь.

Грозев говорит, что россия может и сама производить это высокоточное оружие, однако цикл выпуска упоминавшейся ракеты – почти месяц.

При этом, количество специалистов, которые могут управлять этим высокоточным смертоносным оружием, в России недостаточно.

"Здесь еще и вопрос – кто работает с этими ракетами. Ресурс, умеющий эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Это… Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет". , а работает и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если у России закончится не только hardware, но и software", — подытожил Грозев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что представлено 800 танков и почти 180 самолетов , свежие данные потерь России. Украина в течение двух месяцев героически борется с Российской Федерацией, и враг терпит огромные потери. Согласно обновленной информации Генштаба в Facebook, вражеская армия за этот период потеряла более 800 танков, около 150 самолетов и другой техники, а также почти 22 тысячи солдат. В Генеральном штабе отметили, что данные еще уточняются, поскольку в некоторых регионах сложно подсчитать из-за интенсивных обстрелов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!