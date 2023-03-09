РФ получала от Ирана не только дроны: насколько это правда – чем может ответить Запад

Согласно данным издания Sky News, РФ тайно получала от Ирана огромное количество пуль, ракет и минометных снарядов для войны в Украине и планирует нарастить сотрудничество. Насколько это могут быть достоверные данные? Каким образом можно минимизировать способность Ирана оказывать россиянам подобного рода помощь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Вряд ли можно говорить о колоссальных объемах оружия и техники, поставляемых Ираном – России

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

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"Определенное количество оружия, боеприпасов, вероятнее всего, передавалось иранцами россиянам. Если бы Иран не был под санкциями, можно было бы работать с точки зрения угрозы такого рода давления. Но так как он и так под серьезными ограничениями, варианты воздействия на него в ракурсе прекращения поддержки РФ весьма ограничены".

Во-первых, поясняет эксперт, следует осуществлять давление непосредственно на иранских поставщиков. Во-вторых, любыми способами не допустить появления у Ирана необходимой компонентной базы для производства оружия. В-третьих, осуществлять меры довоенного воздействия.

"Пока удары по Ирану преимущественно осуществляет Израиль. Вопрос в том – насколько активно он готов в этом смысле препятствовать передаче иранского оружия Российской Федерации, – отмечает Игорь Тышкевич. – Следует также понимать, что Иран ведет свою игру. Для него важен выход на новую "ядерную сделку" с Западом. А также – реализация подписанного с Китаем проекта модернизации страны".

Один из вариантов, ограничивающих Иран, это как раз таки Китай, считает эксперт. Да, Пекин не выступает против поставок вооружений из Ирана в Россию. Но категорически против передачи туда образцов вооружения, где есть китайские составляющие.

"Вряд ли можно говорить о колоссальных объемах оружия и техники, поставляемых Ираном – России. Боеприпасы, дроны – да. Но не сотни или тысячи баллистических ракет. Кстати, появление в прессе информации о вероятности таких поставок в какой-то мере на руку официальному Тегерану, – отмечает Игорь Тышкевич. – Потому что заставляет те же США вступать в переговоры или проводить консультации с иранским руководством".

Большие сомнения, что у мира есть стопроцентные надежные механизмы, позволяющие успокоить Иран

По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, ситуация с поставками соответствующего военного оборудования из Ирана в Россию остается не до конца определенной.

"Так, эксперты, которые анализировали новые данные журналистов, отмечали, что не совсем понятно, что именно и в каких объемах поставляется. Так что подобная публикация может быть и "вбросом", информационной провокацией, – считает политолог. – Но проблема сотрудничества Ирана и России есть, имеются наглядные подтверждения этому. В частности, иранские дроны, которые РФ активно используется для атак против Украины".

Петр Олещук сомневается, что у мира есть стопроцентные надежные механизмы, позволяющие успокоить Иран. Тем более, что тот идет на куда более серьезные нарушения, в частности, в контексте разработки ядерного оружия. И нельзя исключать, предупреждает эксперт, что в недалеком будущем нас ожидают масштабные конфликты с участием Ирана.

"Пока же единственным адекватным ответом на усиление российско-иранского сотрудничества, в том числе, в военной сфере, является (и об этом не раз говорил и украинский президент Владимир Зеленский) поставка Украине большего числа систем ПВО и в целом вооружений. В частности, ракет большей дальности, которые позволяли бы ликвидировать российские базы, где, в частности, базируются иранские дроны. Наши западные партнеры должны активизироваться именно в этом направлении", – уверен Петр Олещук.

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