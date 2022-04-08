РФ назначила нового генерала для наступления на Украину: что о нем известно

РФ произвела реорганизацию военного руководства, которое будет командовать российскими операциями на украинской территории. При этом, назначен новый командующий наступлением, получивший большой опыт работы в Сирии. Об этом информирует BBC .

Россия сменила командование в Украине (фото из открытых источников)

Сообщается, что подразделения, которые 24 февраля ворвались в Украину, были организованы и получали команды отдельно от района, из которого они прибыли.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", — отметил представитель мероприятия, ведь российские военные никогда не отрабатывали такие моменты.

Важно, что за операции, направленные на лучшую координацию, сейчас отвечает командующий Южного военного округа – это, утверждают, генерал Александр Дворников.

Этот военный чиновник получил большой опыт в проведении российских операций в Сирии.

Сейчас представители мероприятия считают, что политические императивы могут перевесить продвигающиеся вперед российские военные приоритеты, чтобы иметь определенный успех накануне 9 мая, когда это государство отмечает победу во Второй мировой войне.

Чиновники мероприятия заявляют, что отслеживают поэтапное отправление новых сил в Донецкий регион, а не остановки, чтобы уделить время военным группировкам перегруппироваться.

Считается, что РФ имеет примерно 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как их возобновили после текущих действий.

При этом это были бы "значительные" российские силы, тем временем западный представитель объяснил, что российская тактика означает, что даже при количественном превосходстве их сдерживает меньшее количество украинских формирований, которые действуют гораздо умнее и удивительнее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции , чтобы настроить Европу против украинцев.

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