logo

BTC/USD

42469.99

ETH/USD

3207.21

LTC/USD

111.25

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события РФ назначила нового генерала для наступления на Украину: что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ назначила нового генерала для наступления на Украину: что о нем известно

Вероятно, что новым генералом, который будет отвечать за наступление на Украину, будет Александр Дворников

8 апреля 2022, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

РФ произвела реорганизацию военного руководства, которое будет командовать российскими операциями на украинской территории. При этом, назначен новый командующий наступлением, получивший большой опыт работы в Сирии. Об этом информирует BBC .

РФ назначила нового генерала для наступления на Украину: что о нем известно

Россия сменила командование в Украине (фото из открытых источников)

Сообщается, что подразделения, которые 24 февраля ворвались в Украину, были организованы и получали команды отдельно от района, из которого они прибыли.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", — отметил представитель мероприятия, ведь российские военные никогда не отрабатывали такие моменты.

Важно, что за операции, направленные на лучшую координацию, сейчас отвечает командующий Южного военного округа – это, утверждают, генерал Александр Дворников.

Этот военный чиновник получил большой опыт в проведении российских операций в Сирии.

Сейчас представители мероприятия считают, что политические императивы могут перевесить продвигающиеся вперед российские военные приоритеты, чтобы иметь определенный успех накануне 9 мая, когда это государство отмечает победу во Второй мировой войне.

Чиновники мероприятия заявляют, что отслеживают поэтапное отправление новых сил в Донецкий регион, а не остановки, чтобы уделить время военным группировкам перегруппироваться.

Считается, что РФ имеет примерно 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как их возобновили после текущих действий.

При этом это были бы "значительные" российские силы, тем временем западный представитель объяснил, что российская тактика означает, что даже при количественном превосходстве их сдерживает меньшее количество украинских формирований, которые действуют гораздо умнее и удивительнее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции , чтобы настроить Европу против украинцев.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61032786?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=625068abaea8d714b7409ed6%26Russia%20has%20reorganised%20its%20military%20command%20-%20Western%20official%262022-04-08T17%3A12%3A29.0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!