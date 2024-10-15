РФ и КНР все ближе к созданию военного альянса: какой опасный сигнал увидели в США

Совместные военно-морские учения России и Китая и визит министра обороны России Андрея Белоусова в Китай свидетельствуют об интенсификации сотрудничества стран в сфере обороны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW обратили внимание на то, что министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китайскую Народную Республику с официальным визитом 14 октября, подчеркнув продолжение российско-китайского сотрудничества в сфере обороны на фоне двусторонних военно-морских учений в Тихом океане.

Белоусов встретился с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Пекине и обсудил роль двустороннего сотрудничества в укреплении оборонного потенциала каждого государства и поддержании глобальной безопасности и региональной стабильности.

Дун подчеркнул, что Россия и КНР разделяют общее стремление развивать военное сотрудничество и открывать новые пути для совместного сотрудничества в сфере обороны, которые ранее не были определены.

В отчете напоминают, что 14 октября Министерство обороны России опубликовало кадры совместных противолодочных военно-морских учений России и Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана и заявило, что корабли ВМС России и НОАК осуществляют совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Такие совместные военно-морские учения являются проявлением интенсификации сотрудничества между Россией и КНР в сфере обороны, поскольку во время совместных учений каждая из сторон может извлечь ценные уроки друг от друга, улучшая оперативную совместимость и потенциально формируя военную доктрину в будущем", – говорится в отчете.

К тому же, подчеркивают эксперты добавляют, российские войска имеют опыт отражения ударов украинских морских беспилотников по российской военно-морской и портовой инфраструктуре, что может быть очень интересно Пекину при подготовке будущих действий КНР против Тайваня.

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