РФ будет наращивать войска на границах НАТО: в эстонской разведке рассказали, когда возможен конфликт

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайшего десятилетия, и ее может сдержать ответное наращивание вооруженных сил. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, пишет "The Guardian".

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. Фото: из открытых источников

В британской разведке отметили, что эта оценка основана на планах России удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также странами Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — заявил Росин.

Он добавил, что военное нападение со стороны России "крайне маловероятно" в краткосрочной перспективе, отчасти потому, что Россия вынуждена держать войска в Украине, и останется маловероятным, если Россия будет наращивать силы в Европе.

"Если мы не будем готовы, вероятность военного нападения России будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", — добавил Розин.

Эстония и другие страны Балтии увеличили свои военные расходы до более чем 2% от стоимости своей экономики после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, а союзники по НАТО увеличили свое присутствие в этих странах.

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