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РФ будет наращивать войска на границах НАТО: в эстонской разведке рассказали, когда возможен конфликт

В разведке Эстонии считают, что конфликт с РФ возможен на протяжении ближайших 10 лет

сегодня, 14:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайшего десятилетия, и ее может сдержать ответное наращивание вооруженных сил. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, пишет "The Guardian".

РФ будет наращивать войска на границах НАТО: в эстонской разведке рассказали, когда возможен конфликт

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. Фото: из открытых источников

В британской разведке отметили, что эта оценка основана на планах России удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также странами Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — заявил Росин.

Он добавил, что военное нападение со стороны России "крайне маловероятно" в краткосрочной перспективе, отчасти потому, что Россия вынуждена держать войска в Украине, и останется маловероятным, если Россия будет наращивать силы в Европе.

"Если мы не будем готовы, вероятность военного нападения России будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", — добавил Розин.

Эстония и другие страны Балтии увеличили свои военные расходы до более чем 2% от стоимости своей экономики после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, а союзники по НАТО увеличили свое присутствие в этих странах. 

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/13/russia-ukraine-war-live-moscow-kyiv-starlink-latest-updates
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