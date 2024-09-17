Результаты НМТ-2024: какие предметы поступающие составили хуже всего

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Черновалова Кристина
В последнем отчете Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) раскрыты результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года. Согласно данным, самый высокий средний балл оказался в немецком языке — 152 балла. Зато математика показала самые плохие результаты со средним баллом всего 132,5.
Какие предметы самые популярные и самые тяжелые по результатам НМТ-2024
По данным УЦОКО, поступающие отличились высокими баллами по нескольким иностранным языкам. Средний балл по английскому языку достиг 149,1, испанского – 148,7, а французского – 148,6. Украинский язык также показал хорошие результаты со средним баллом 146,8.
Рейтинг предметов НМТ-2024 выглядит следующим образом:
Немецкий язык – 152 балла;
Английский язык — 149,1;
Испанский язык — 148,7;
Французский язык — 148,6;
Украинский язык — 146,8;
Биология — 144,9;
История Украины — 143,2;
География — 143,1;
Химия — 137,8;
Украинская литература — 136,6;
Физика — 134,7;
Математика — 132,5.
Татьяна Вакуленко, глава УЦОКО, отметила, что обнародованные результаты не полностью отражают уровень знаний поступающих, поскольку участники имели право самостоятельно выбрать предметы для тестирования.
Дополнительно, согласно данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), а меньше всего — физику (2,8%) и химию (1,13%).
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