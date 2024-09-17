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Результаты НМТ-2024: какие предметы поступающие составили хуже всего

НМТ-2024: Самые высокие баллы по иностранным языкам, самые низкие — по математике

сегодня, 11:46
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Черновалова Кристина

В последнем отчете Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) раскрыты результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года. Согласно данным, самый высокий средний балл оказался в немецком языке — 152 балла. Зато математика показала самые плохие результаты со средним баллом всего 132,5.

Результаты НМТ-2024: какие предметы поступающие составили хуже всего

Какие предметы самые популярные и самые тяжелые по результатам НМТ-2024

По данным УЦОКО, поступающие отличились высокими баллами по нескольким иностранным языкам. Средний балл по английскому языку достиг 149,1, испанского – 148,7, а французского – 148,6. Украинский язык также показал хорошие результаты со средним баллом 146,8.

Рейтинг предметов НМТ-2024 выглядит следующим образом:

  • Немецкий язык – 152 балла;

  • Английский язык — 149,1;

  • Испанский язык — 148,7;

  • Французский язык — 148,6;

  • Украинский язык — 146,8;

  • Биология — 144,9;

  • История Украины — 143,2;

  • География — 143,1;

  • Химия — 137,8;

  • Украинская литература — 136,6;

  • Физика — 134,7;

  • Математика — 132,5.

Татьяна Вакуленко, глава УЦОКО, отметила, что обнародованные результаты не полностью отражают уровень знаний поступающих, поскольку участники имели право самостоятельно выбрать предметы для тестирования.

"Призываю вас относиться к этим результатам с осмотрительностью, ведь количество поступающих, выбиравших физику и химию, очень мало. При анализе средних показателей следует понимать, что это результаты участников, которые зарегистрировались для прохождения оценки и пришли”, – отметила она.

Дополнительно, согласно данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), а меньше всего — физику (2,8%) и химию (1,13%).

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Источник: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/09/ZVIT-NMT_2024-Tom-1.pdf
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