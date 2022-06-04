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Результаты голосования по обороту оружия: что думают украинцы

Оборот оружия на территории Украины: что думают граждане

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украине опросили население по отношению к приобретению и ношению оружия гражданскими. Через приложение "Дія" проголосовало более 1,7 млн граждан. Опрос по обороту оружия в Украине собрал рекордное количество голосов. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Результаты голосования по обороту оружия: что думают украинцы

Фото иллюстративное / Pixabay

Согласно результатам опроса, 59% респондентов согласны с мнением, что оружие в виде пистолетов нужно разрешить всем гражданам в соответствии с нормами законодательства. Такое же количество опрошенных уверены, что пистолеты, на которые есть разрешение, можно носить с собой повсюду.

Противниками оборота оружия среди гражданского населения стали 22% респондентов. В то время как 19% согласились с мнением, что оружие могут иметь все гражданские, но они высказались о том, что использовать пистолеты можно только в местах, оборудованных для стрельбы и во время учебы на стрельбищах.

До 24 февраля Верховная Рада приняла законопроект об огнестрельном оружии для гражданских в первом чтении. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 1 млн 300 тысяч единиц огнестрельного оружия (гладкоствольное, нарезное охотничье, комбинированное, короткоствольное наградное) и около 250 тысяч единиц травматического оружия, которое выдавалось соответствующим категориям граждан.

Как писал портал "Комментарии", автор закона "О праве на самозащиту и владение гражданским огнестрельным оружием", народный депутат Игорь Фрис рассказал, что изменится для украинцев и как теперь будут выдавать разрешения на ношение оружия. По его словам, новый закон предусматривает регулирование владения оружием и мониторинга выдачи разрешений на использование оружия.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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