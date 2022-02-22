logo

BTC/USD

37417.91

ETH/USD

2575.80

LTC/USD

103.89

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Резников заговорил о Берлинской стене на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников заговорил о Берлинской стене на Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

сегодня, 12:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Резников заговорил о Берлинской стене на Донбассе

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр уверен, что своим признанием квазиреспублик Москва расписалась в том, что она стоит за этими образованиями и она стоит за агрессией против Украины. 

Алексей Резников подчеркнул, что украинская власть сохраняет уверенность и спокойствие, потому что есть крепкая армия, которая способна дать отпор агрессору, защитив суверенитет государства. При этом министр обратился к Западу, отметив, что мир не должен молча наблюдать за сложившейся ситуацией, потому нужно как можно быстрее вводить новый пакет санкций. 

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал Резников.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию подробно разобрали, на какой следующий шаг могут пойти в Кремле после признания "независимости" так называемых "республик" "ЛДНР". Президент РФ Владимир Путин может выбрать один из нескольких сценариев. Ни один из них не может привести к стабильности и прекращении войны. Поскольку сам по себе Донбасс России не нужен, а нужна Украина, которая окажется под полным контролем. Нельзя исключать, что начнется горячая фаза войны с применением тяжелой артиллерии и даже авиации, если Россия захочет силой отвоевать ту часть Донецкой и Луганской области, которую контролирует Украина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1495986650861740033?t=gWn_wTMHdiybdIqiEDPpmQ&s=19
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!