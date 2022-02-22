Резников заговорил о Берлинской стене на Донбассе

Признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр уверен, что своим признанием квазиреспублик Москва расписалась в том, что она стоит за этими образованиями и она стоит за агрессией против Украины.

Алексей Резников подчеркнул, что украинская власть сохраняет уверенность и спокойствие, потому что есть крепкая армия, которая способна дать отпор агрессору, защитив суверенитет государства. При этом министр обратился к Западу, отметив, что мир не должен молча наблюдать за сложившейся ситуацией, потому нужно как можно быстрее вводить новый пакет санкций.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал Резников.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию подробно разобрали, на какой следующий шаг могут пойти в Кремле после признания "независимости" так называемых "республик" "ЛДНР". Президент РФ Владимир Путин может выбрать один из нескольких сценариев. Ни один из них не может привести к стабильности и прекращении войны. Поскольку сам по себе Донбасс России не нужен, а нужна Украина, которая окажется под полным контролем. Нельзя исключать, что начнется горячая фаза войны с применением тяжелой артиллерии и даже авиации, если Россия захочет силой отвоевать ту часть Донецкой и Луганской области, которую контролирует Украина.





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