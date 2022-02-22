Признание «ДНР» и «ЛНР» перерастет в горячую фазу войны: эксперты озвучили прогноз

Россия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и вводит туда войска. Как ситуация может развиваться в военном смысле дальше? Какие риски и возможности есть у Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Прямое наступление сейчас, когда его как раз и ожидают, может обернуться для Путина пирровой победой

"Минск" умер, а вместе с ним умерла та основная функция, которую он выполнял – функция сдерживания дальнейшей агрессии России. Так оценивает путинское решение о признании Л-ДНР и легализации там российских войск политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

"Развитие событий на Донбассе будет зависеть от того, какой трек Путин собирается играть дальше. Есть трек "в долгую" – это когда "республики" признаются, войска вводятся, устанавливается мир. И Путин тогда рассказывает всем, а особенно – украинцам, что мир установился благодаря его войскам. В дальнейшем – лет через 7 или 12, то есть на какой-то из критических электоральных циклов, Россия инициирует восстание в ряде регионов (например, контролируемые Киевом части Донецкой и Луганской областей, а то и всех регионов, которые Кремль считает Новороссией), и повторяет сценарий с Л-ДНР. То есть, навязывает Украине федерацию и в дальнейшем контролирует ее, – поясняет конфликтолог. – Есть второй сценарий, по которому Россия провоцирует столкновение в ближайшее время. После чего заявляет, что "ДНР" и "ЛНР" должны контролировать всю территорию Донетчины и Луганщины. И таким образом, военные столкновения и переход "красных линий" становятся вопросами близкого будущего. Путин разворачивает наступление со стороны Л-ДНР, и где он остановится – будет зависеть от силы украинской армии, экономики и способности народа к сопротивлению".

По мнению Богдана Петренко, учитывая возраст Путина (а тому идет 70-й год), он будет ускорять отдельные процессы, поэтому вряд ли будет ждать 12 лет для продолжения агрессии.

"Но прямое наступление сейчас, когда его как раз и ожидают, может обернуться для Путина пирровой победой, – прогнозирует эксперт. – Поэтому не исключено, что для того, чтобы победа была удачной, он подождет предстоящих президентских выборов (2024 год) и возможных внутренних обострений, которые будут связаны с ними. Учитывая его спич, ненависть к Украине нет вариантов, когда Путин просто навсегда останавливается на линии столкновения на Донбассе".

Наиболее вероятно, что после признания "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время они попросятся в состав Российской Федерации

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и введение туда российских войск полностью меняет ситуацию на оккупированной части украинского Донбасса. И не только.

"Понятно, что Путин решил больше не прятаться за так называемый "гражданский конфликт" и "гражданскую войну", как всё время определяли российскую оккупацию московские телевизионные пропагандисты. Теперь Кремль будет действовать нагло и открыто", – отмечает эксперт.

Он считает, что после признания Россией псевдореспублик ситуация на оккупированной части Донбасса может развиваться по разным сценариям. Всё зависит от того, что может прийти в голову Путину на том или ином отрезке времени.

"Но, по моему мнению, наиболее вероятно, что после признания "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время они попросятся в состав Российской Федерации. И Кремль вряд ли откажет. В таком случае Москва будет пытаться военным путем забрать у Украины ту часть Донбасса, которая сейчас не находится под российской оккупацией. И эти попытки могут иметь неожиданные повороты", – предупреждает Виктор Каспрук.

Он не исключает, что это может быть мощная танковая атака, целью которой станет попытка прорвать украинскую оборону и получить контроль над всей территорией, входящей в Донецкую и Луганскую области.

"Хотя на самом деле ОРДЛО, как весь Донбасс, Путина не слишком волнует. Это только повод, чтобы увеличить давление на Украину. Уже идут забросы, что РФ может признать эти образования именно в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, что записано в "конституциях" т.н. "ДНР" и "ЛНР". В Совбезе РФ неспроста озвучивались фейковые цифры о неимоверном количестве частей ВСУ, танков и другого вооружения в зоне ООС. Скорее всего, Москва будет ставить ультиматум – и определять сроки отступления за пределы этих областей подразделений украинской армии. Например, вывести части ВСУ в течение 3, 10 или 30 дней", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, риски для Украины заключаются в том, что у российско-украинской войны есть все шансы перейти в более горячую фазу. И Кремль уже готовится использовать танки, тяжелую артиллерию, а позже, может быть, и авиацию.

"Очевидно, что после этого незаконного решения Путина коллективный Запад введет новые санкции против РФ. Но Кремль это остановить не сможет. И просто отгородиться от ОРДЛО у Украины не получится, – поясняет Виктор Каспрук. – Украина в такой ситуации должна действовать решительно, продуманно и взвешенно. Уже обсуждаются варианты: ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Важно понимать, что Путин хочет ВСЮ территорию Украины. И от этой идеи фикс он не откажется. Из этого и следует исходить нашей стране во всех своих дальнейших действиях".

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