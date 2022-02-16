Резников рассказал, был ли сегодня повод для волнений, когда получил сводку с Донбасса

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сегодняшний день не принес ему никаких неприятных неожиданностей и не стал поводом для волнений. Он, как и предыдущие дни с утра получил сводку о военной ситуации на Донбассе и не увидел в ней ничего настораживающего. Как передает портал "Комментарии", об этом Резников заявил, выступая на телемарафоне, посвященном Дню единения, пишет "УНН".

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, те цифры те данные, которые он получил в сводке не говорят о том, что на востоке Украины начинаются какие-то неприятные вещи и Россия начинает свою операцию. Резников отметил, что те данные которые он получил показывают, что прогнозы Минобороны сбываются и пока что нет повода для волнения.

По словам Алексея Резникова, украинская армия, как и раньше готова отразить любые атаки противника, дать отпор вражеским войскам, если те пойдут в наступление.

Также глава Минобороны подчеркнул, что украинская разведка работает очень слаженно и прекрасно видит все передвижения врага.

Отметим, особое внимание к сегодняшней дате 16 феврале приковано из-за того, что ряд рейтинговых западных СМИ, ссылаясь на достоверные данные разведки иностранных государств, сообщал, что в Кремле приняли заранее решение начать наступление на Украину именно 16 февраля.

В Украине отреагировали на такое сообщение сдержанно, отметив, что украинское войско готово к любым атакам агрессора, а также учредили в стране новый официальный праздник День единства, который теперь будет отмечаться 16 февраля.

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