logo

BTC/USD

44160.08

ETH/USD

3133.42

LTC/USD

130.29

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Резников рассказал, был ли сегодня повод для волнений, когда получил сводку с Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников рассказал, был ли сегодня повод для волнений, когда получил сводку с Донбасса

Министр обороны уверяет, несмотря на панические прогнозы сводка по ситуации на востоке не содержит ничего неожиданного

сегодня, 13:17
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сегодняшний день не принес ему никаких неприятных неожиданностей и не стал поводом для волнений. Он, как и предыдущие дни с утра получил сводку о военной ситуации на Донбассе и не увидел в ней ничего настораживающего. Как передает портал "Комментарии", об этом Резников заявил, выступая на телемарафоне, посвященном Дню единения, пишет "УНН".

Резников рассказал, был ли сегодня повод для волнений, когда получил сводку с Донбасса

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, те цифры те данные, которые он получил в сводке не говорят о том, что на востоке Украины начинаются какие-то неприятные вещи и Россия начинает свою операцию. Резников отметил, что те данные которые он получил показывают, что прогнозы Минобороны сбываются и пока что нет повода для волнения.

По словам Алексея Резникова, украинская армия, как и раньше готова отразить любые атаки противника, дать отпор вражеским войскам, если те пойдут в наступление.

Также глава Минобороны подчеркнул, что украинская разведка работает очень слаженно и прекрасно видит все передвижения врага. 

Отметим, особое внимание к сегодняшней дате 16 феврале приковано из-за того, что ряд рейтинговых западных СМИ, ссылаясь на достоверные данные разведки иностранных государств, сообщал, что в Кремле приняли заранее решение начать наступление на Украину именно 16 февраля.

В Украине отреагировали на такое сообщение сдержанно, отметив, что украинское войско готово к любым атакам агрессора, а также учредили в стране новый официальный праздник День единства, который теперь будет отмечаться 16 февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский по случаю Дня единства обратился к украинцам: о чем говорил президент.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1964073-reznikov-rankove-zvedennya-ne-mistit-nichogo-neochikuvanogo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!