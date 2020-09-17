Резкий температурный скачок в Украине: где похолодает до 3 градусов

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона. Как сообщили на сайте Гидрометцентра страны, дожди с грозами охватят все западные области, а также Киев, Чернигов и Сумы (смотри иллюстрацию).

Согласно прогнозу погоды, сегодня будет последний теплый день этого месяца, даже невзирая на осадки. +29 обещают в Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Херсоне, Симферополе, Полтаве, Днепре, Виннице и Житомире. А вот прохладнее всего будет в Луцке - до +21 градуса.





Уже завтра погода в Украине кардинально изменится. Ночью местами в западных областях будет всего +3…+5 градусов, а днем во многих регионах передают +10…+12 тепла (на юге - до +21-го).

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



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