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Резкий рост COVID-19 в Украине: почти 12 тысяч случаев в июле

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине – в июле зафиксировано почти 12 тысяч случаев

сегодня, 13:32
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Черновалова Кристина

В июле в Украине стремительно выросло количество больных COVID-19. В прошлом месяце обнаружили почти 12 тысяч зараженных, тогда как в июне было всего две тысячи. Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, говорит, что такой рост происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы и Америки.

Резкий рост COVID-19 в Украине: почти 12 тысяч случаев в июле

Резкий рост COVID-19 в Украине: почти 12 тысяч случаев в июле

"Мы сейчас действительно видим, что на территории Европейского Союза, на территории США существенно растут показатели заболеваемости COVID. И многие страны начали сообщать о том, что цифры достаточно значительны. Такая же ситуация наблюдается в Украине. Если условно за июнь мы наблюдали две тысячи, то видим существенный рост в июле, и в июле это уже почти 12 тысяч. То есть достаточно существенный рост показателей заболеваемости", – сообщил Игорь Кузин, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины.

Схожая ситуация с заболеваемостью наблюдается и в других странах. По словам Кузина, возможно новые штаммы вируса помогают ему распространяться быстрее.

В этой связи украинцам советуют соблюдать правила безопасности и вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы защитить себя от вируса. Также власти и медики просят всех быть внимательными и готовыми к переменам, если вирус начнет распространяться быстрее. Важно, чтобы каждый украинец был осведомлен и ответственен в борьбе с этой болезнью, которая до сих пор остается серьезной угрозой.

Ранее "Комментарии" писали, что Греция переживает новую вспышку COVID-19, вызванную стремительно распространяющейся по штамму FLiRT. За последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 44%, а общее количество смертей от вируса достигло 26. Эта вспышка совпала с сильной жарой, что заставляет людей искать прохладу и увеличивает риск заражения. Об этом сообщает издание The Independent.



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Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/announcement/
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