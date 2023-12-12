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Рейтинг стран по милитаризации: на каком месте Украина

Израиль впервые за 15 лет очутился не на первом месте в рейтинге милитаризации стран.

сегодня, 17:20
Автор:
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Slava Kot
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Украина оказалась на первом месте по милитаризации согласно глобальному индексу милитаризации (GMI) от Боннского международного центра исследования конфликтов. Украина сместила в рейтинге милитаризации Израиль, который 15 лет был на первом месте.

Рейтинг стран по милитаризации: на каком месте Украина

Украина на первом месте в рейтинге стран по милитаризации. Фото из открытых источников

Рейтинг стран по милитаризации измеряется с 1990 года и формируется из трех основных категорий: расходы на оборону, персонал армии и вооружения.


По сумме всех показателей, Украина оказалась на первом месте в рейтинге милитаризации 2022 года и получила 335 баллов. До начала полномасштабной войны милитаризация в Украине позволяла занять стране в рейтинге GMI 19 место. Вторую позицию по индексу милитаризации занял Израиль – 257 баллов. Тройку лидеров закрывает Армения – 223 балла. Украинские союзники, такие как США, оказались на 25 позиции, Эстония – 29, Турция – 42, а Польша – 47.

Согласно рейтингу стран по милитаризации Россия попала на 10-ю позицию. Беларусь оказалась на 19 месте, а другой союзник РФ – Иран, занял 28-ю позицию в глобальном индексе милитаризации.

Просмотреть 10 самых милитаризованных стран мира можно ниже:

  • Украина – 335 баллов
  • Израиль — 257
  • Армения — 223
  • Катар — 220
  • Бахрейн — 215
  • Саудовская Аравия — 213
  • Греция – 211
  • Сингапур – 210
  • Азербайджан 204
  • Россия — 204

Согласно исследованию Боннского международного центра, наименее милитаризованными странами стали Гаити, Мальта и Маврикий.

Напомним, что милитаризация – это распространение военных законов и дисциплин на гражданские отрасли хозяйства и экономику, что способствует наращиванию военной мощи страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по военным расходам. Украина оказалась выше Польши, но ниже Германии.

Также "Комментарии" писали о 10 самых коррумпированных странах мира в 2023 году.



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Источник: https://gmi.bicc.de/
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