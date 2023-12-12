Рейтинг стран по милитаризации: на каком месте Украина

Украина оказалась на первом месте по милитаризации согласно глобальному индексу милитаризации (GMI) от Боннского международного центра исследования конфликтов. Украина сместила в рейтинге милитаризации Израиль, который 15 лет был на первом месте.



Украина на первом месте в рейтинге стран по милитаризации. Фото из открытых источников

Рейтинг стран по милитаризации измеряется с 1990 года и формируется из трех основных категорий: расходы на оборону, персонал армии и вооружения.

По сумме всех показателей, Украина оказалась на первом месте в рейтинге милитаризации 2022 года и получила 335 баллов. До начала полномасштабной войны милитаризация в Украине позволяла занять стране в рейтинге GMI 19 место. Вторую позицию по индексу милитаризации занял Израиль – 257 баллов. Тройку лидеров закрывает Армения – 223 балла. Украинские союзники, такие как США, оказались на 25 позиции, Эстония – 29, Турция – 42, а Польша – 47.

Согласно рейтингу стран по милитаризации Россия попала на 10-ю позицию. Беларусь оказалась на 19 месте, а другой союзник РФ – Иран, занял 28-ю позицию в глобальном индексе милитаризации.

Просмотреть 10 самых милитаризованных стран мира можно ниже:

Украина – 335 баллов

Израиль — 257

Армения — 223

Катар — 220

Бахрейн — 215

Саудовская Аравия — 213

Греция – 211

Сингапур – 210

Азербайджан 204

Россия — 204

Согласно исследованию Боннского международного центра, наименее милитаризованными странами стали Гаити, Мальта и Маврикий.

Напомним, что милитаризация – это распространение военных законов и дисциплин на гражданские отрасли хозяйства и экономику, что способствует наращиванию военной мощи страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по военным расходам. Украина оказалась выше Польши, но ниже Германии.

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