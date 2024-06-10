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Рейтинг стран по доверию к ООН: какой показатель у Украины

Жителей разных стран опросили, доверяют ли они Организации Объединенных Наций.

сегодня, 08:22
Автор:
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Slava Kot
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В рейтинге стран по доверию к ООН самый низкий показатель у Японии и Аргентины, а самый высокий имеют Индия и Кения. Украина по доверию ООН расположилась в средней части спектра.

Рейтинг стран по доверию к ООН: какой показатель у Украины

Украина в середине рейтинга по доверию ООН. Фото из открытых источников

Результаты опроса Глобального отчета барометра доверия Edelman за 2024 год показывают, что граждане некоторых стран твердо верят в то, что ООН "делает правильные вещи", в то время как другие страны менее доверяют международной организации. Для сбора данных Edelman опросил респондентов 28 стран мира, в каждой из которых было получено более 1150 ответов.

Согласно результатам опроса, больше всего ООН доверяют жители Индии и Кении – 77%, за ними следуют Китай, Таиланд и Нигерия.

В рейтинге стран по доверию к ООН самый низкий показатель у Японии и Аргентины – по 38%. Еще одной страной, набравшей менее 50% доверия к ООН стала Италия – 48%.

Рейтинг стран по доверию к ООН: какой показатель у Украины - фото 2

Рейтинг стран по доверию ООН. Результаты опроса   Глобального отчета барометра доверия   Edelman

Украина не попала в глобальный отчет Edelman за 2024 год. Однако в начале 2023 года по заказу Центра "Новая Европа" был проведен опрос среди украинцев относительно доверия к ООН. Результат Украины – 56,7%. Таким образом, Украина заняла бы 14 место по этому показателю, рядом с Великобританией, которая имеет 57% доверия к ООН и Южной Кореей – 56%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, в которых к 2050 году будет наибольшее сокращение населения. В список попала также Украина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран, которые оказались крупнейшими должниками Международного валютного фонда. Украина – один из лидеров по долгам от МВФ.



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