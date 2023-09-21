Рейтинг стран, откуда убегает самое большое количество миллионеров: в список попали Украина и Россия

В 2020 году количество миллионеров, покинувших свои страны значительно сократилось из-за коронавируса, однако в последующие годы тенденции изменились. На ситуацию также повлияло российское вторжение в Украину.

Из России убегает самое большое количество миллионеров. Фото из открытых источников

Согласно данным Henley & Partners, наибольшее количество миллионеров в 2022-2023 году потеряла Россия. Действия Путина привели к западным санкциям, а неудачи на фронте заставили Кремль объявить мобилизацию. Эти факторы повлияли на более 15 тыс. миллионеров, покинувших Россию. По сравнению с 2021 годом Россия потеряла 33% миллионеров.

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В пятерку стран, откуда выезжало больше всего состоятельных людей, попали Китай, Индия, Гонконг и Украина. Из Украины уехало 2,8 тыс. миллионеров, что составляет около 42% от общего количества богачей. Основным фактором эмиграции стало российское вторжение.

Просмотреть список из топ 10 стран, из которых больше выехало миллионеров можно ниже:

— Россия – 15 тыс. человек;

— Китай – 10 тыс. человек;

— Индия – 8 тыс. человек;

— Гонконг – 3 тыс. человек;

- Украина – 2,8 тыс. человек;

— Бразилия — 2,5 тыс. человек;

— Великобритания – 1,5 тыс. человек;

— Мексика – 800 человек;

— Саудовская Аравия – 600 человек;

— Индонезия – 600 человек.

В исследовании Henley & Partners попали только те миллионеры, которые инвестировали более 1 миллиона долларов, переехали в новую страну и жили там не менее 6 месяцев.

В противоположность этому есть страны, где поселяются состоятельные люди. Это связано с несколькими факторами: эмиграционная политика страны, качество жизни, цены, культура, налоги и прочее. Чаще всего миллионеры выбирают такие страны для проживания: ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль и США.

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