Рейтинг мировых лидеров, которые дольше всего находятся у власти

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Из ныне живущих мировых лидеров, возглавляющих страну, рекорд по продолжительности пребывания у власти принадлежит президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу. 81-летний Обианг руководит страной почти 45 лет. В список мировых лидеров по продолжительности правления также попал Владимир Путин.
Владимир Путин, Теодоро Обианг и Александр Лукашенко попали в список лидеров по продолжительности у власти
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг пришел к власти с 1979 года в результате военного переворота, свергнув режим своего родного дяди. Обианг стал вторым президентом страны и сохраняет свой пост до сих пор, то есть 45 лет. Это рекорд среди ныне живущих мировых лидеров, возглавляющих страну.
Вторым в списке среди самых продолжительных руководителей стал президент Камеруна Поль Бия. 91-летний правитель африканской страны руководит ею уже 42 года. Тройку лидеров замыкает президент Уганды Йовери Мусевени, правящий 38 лет.
Таким образом, первые три лидера стран, которые дольше всего находятся у руководства государств, находятся в Африке. В десятку самых за продолжительностью у власти попал один президент из Европы – белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он управляет страной 29 лет. Среди стран Азии в список по продолжительности пребывания у власти попали лидеры Ирана, Таджикистана, Бахрейна и России.
Рейтинг 10 мировых лидеров, которые дольше всего правят:
Большинство европейских стран имеют ограничения на должность лидера, в частности, это касается количества сроков. У России также было такое ограничение, однако после изменения в Конституцию РФ Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том как, умирали известные диктаторы.
Также "Комментарии" писали о самых безопасных и опасных странах мира.
Обсуждения
Новости