Рейтинг мировых лидеров, которые дольше всего находятся у власти

Из ныне живущих мировых лидеров, возглавляющих страну, рекорд по продолжительности пребывания у власти принадлежит президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу. 81-летний Обианг руководит страной почти 45 лет. В список мировых лидеров по продолжительности правления также попал Владимир Путин.



Владимир Путин, Теодоро Обианг и Александр Лукашенко попали в список лидеров по продолжительности у власти

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг пришел к власти с 1979 года в результате военного переворота, свергнув режим своего родного дяди. Обианг стал вторым президентом страны и сохраняет свой пост до сих пор, то есть 45 лет. Это рекорд среди ныне живущих мировых лидеров, возглавляющих страну.

Вторым в списке среди самых продолжительных руководителей стал президент Камеруна Поль Бия. 91-летний правитель африканской страны руководит ею уже 42 года. Тройку лидеров замыкает президент Уганды Йовери Мусевени, правящий 38 лет.

Таким образом, первые три лидера стран, которые дольше всего находятся у руководства государств, находятся в Африке. В десятку самых за продолжительностью у власти попал один президент из Европы – белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он управляет страной 29 лет. Среди стран Азии в список по продолжительности пребывания у власти попали лидеры Ирана, Таджикистана, Бахрейна и России.

Рейтинг 10 мировых лидеров, которые дольше всего правят:



1. Теодоро Обианг (Экваториальная Гвинея) – 45 года;

2. Поль Бия (Камерун) – 42 года;

3. Йовери Мусевени (Уганда) – 38 лет;

38 лет; 4. Али Хаменеи (Иран) – 34 года;

5. Эмомали Рахмон (Таджикистан) – 31 год;

6. Александр Лукашенко (Беларусь) – 29 лет;

7. Абдулла II (Иордания) – 25 лет;

8. Хамад ибн Иса аль-Халифа (Бахрейн) – 25 лет;

9. Мухаммед VI (Марокко) – 24 года;

10. Владимир Путин (Россия) – 24 года.

Большинство европейских стран имеют ограничения на должность лидера, в частности, это касается количества сроков. У России также было такое ограничение, однако после изменения в Конституцию РФ Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года.



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