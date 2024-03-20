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Рейтинг лучших электрокроссоверов: лидеры рынка по версии The Car Guide

Лучшие электрокроссоверы 2024 года по мнению канадцев

сегодня, 13:27
Автор:
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Черновалова Кристина
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В поисках лучшего электрического кроссовера 2024 года команда канадского автомобильного ресурса The Car Guide провела детальный анализ моделей, доступных на рынке. Учитывая разнообразие факторов, от производительности до запаса хода и возможностей зарядки, команда определила лидеров, наиболее отвечающих потребностям и ожиданиям канадских водителей в 2024 году.

Лидеры рейтинга:
На вершине списка оказались два южнокорейских электрокроссовера – Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6, которые поделили первое место благодаря своей впечатляющей производительности, особенно выделившись 576-сильной версией EV6 GT. Оба автомобиля имеют запас хода почти 500 км и непревзойденные возможности быстрой зарядки, что делает их идеальным выбором для долгих поездок.
 Volkswagen ID.4 занимает второе место в рейтинге, предлагая мощный задний двигатель на 280 лошадиных сил и способность буксировать прицеп весом до 2300 кг. Этот кроссовер обеспечивает запас хода от 332 до 468 км в зависимости от конфигурации, что делает его конкурентоспособным вариантом на рынке.
 На третьем месте разместилась модель Nissan Ariya, поражающая своей технологичностью, просторным салоном и эргономичным дизайном сидений. Ariya предлагает два варианта батареи с приводом FWD или AWD, при этом запас хода может достигать 465 км. Топовая версия модели развивает мощность в 389 лошадиных сил.

Рейтинг лучших электрокроссоверов: лидеры рынка по версии The Car Guide

Лучшие электрокроссоверы 2024 года по мнению канадцев

Напомним, что в течение прошлого месяца автомобильный рынок Украины претерпел значительное пополнение. Согласно информации "Укравтопром", украинцы приобрели почти 2,4 тысячи новых легковых автомобилей на бензиновом приводе. Эти данные свидетельствуют о росте популярности бензиновых автомобилей на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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