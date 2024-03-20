Рейтинг лучших электрокроссоверов: лидеры рынка по версии The Car Guide

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Черновалова Кристина
В поисках лучшего электрического кроссовера 2024 года команда канадского автомобильного ресурса The Car Guide провела детальный анализ моделей, доступных на рынке. Учитывая разнообразие факторов, от производительности до запаса хода и возможностей зарядки, команда определила лидеров, наиболее отвечающих потребностям и ожиданиям канадских водителей в 2024 году.
Лучшие электрокроссоверы 2024 года по мнению канадцев
Напомним, что в течение прошлого месяца автомобильный рынок Украины претерпел значительное пополнение. Согласно информации "Укравтопром", украинцы приобрели почти 2,4 тысячи новых легковых автомобилей на бензиновом приводе. Эти данные свидетельствуют о росте популярности бензиновых автомобилей на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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