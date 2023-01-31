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Рейтинг государств по уровню коррупции. Украина улучшила свои позиции, а Россия на дне

Украина улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом на один балл и теперь имеет 33 пункта из 100 в рейтинге стран по коррупции от Transparency International

сегодня, 15:42
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Автор:

Slava Kot

Неправительственная организация Transparency International ежегодно составляет рейтинг восприятия коррупции. За год Украина улучшила свой результат на один балл до 33 из 100. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Transparency International.

Рейтинг государств по уровню коррупции. Украина улучшила свои позиции, а Россия на дне

Украина улучшила свои позиции в рейтинге стран по уровню коррупции. Фото из открытых источников

Transparency International использует данные интервью и опрашивает экспертов и бизнесменов из разных источников, чтобы сравнить страны в соответствии с уровнем коррупции. Максимальный балл – 100, значит, что у стран коррупция отсутствует, чем ниже результат, тем более высокий уровень коррупции.

В последние десять лет рейтинг Украины постоянно растет. В 2012 году Украина получила лишь 25 баллов, тогда как в новом рейтинге за 2022 год – 33, это на один балл лучше, чем в прошлом году.

Россия в свою очередь имеет один из самых плохих показателей в Восточной Европе – 28 баллов. Белоруссия же получила 39 баллов. Низкий рейтинг у Венгрии – 42, это худший результат среди стран ЕС.

Лидерами рейтинга оказались скандинавские страны – Дания – 90 баллов, Финляндия – 87. Также 87 баллов получила Новая Зеландия. Дружественная Украина Польша имеет 55 баллов. Другие союзники Украины получили более высокие результаты: Нидерланды – 80, Германия – 79, Эстония – 74, Великобритания – 73, Франция 72.

Тройка стран с наихудшим результатом – это Южный Судан, Сирия по 13 баллов и Сомали – 12.

Просмотреть весь список стран по рейтингу коррупции от Transparency International можно ниже:

Рейтинг государств по уровню коррупции. Украина улучшила свои позиции, а Россия на дне - фото 2

Рейтинг государств по уровню коррупции. Украина улучшила свои позиции, а Россия на дне - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 19 опасных странах согласно Госдепу США.

Также "Комментарии" писали о коррупционном скандале в Минобороны Украины и отношении украинцев к нему.



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Источник: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2022-Report-Embargoed-until-6.01am-CET-31-JANUARY-2023.pdf
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