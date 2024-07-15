Рейтинг армий мира по численности: на каком месте Украина

Каждая армия мира имеет определенное количество военных, имеющих активный статус службы и фактически готовых к бою в любой момент. Аналитический ресурс Global Firepower опубликовал рейтинг военной силы 2024 года, в котором определил армии мира по численности активных военных.



В рейтинге армий мира по численности Украина оказалась среди лидеров. Фото из открытых источников

Согласно данным Global Firepower, Китай имеет наиболее многочисленную армию мира – 2,035 млн человек. На втором месте оказалась Индия – 1,455 млн. активных военных. Тройку лидеров самых многочисленных армий мира замыкают США – 1,328 млн военных.

Россия расположилась в рейтинге армий мира по численности на четвертом месте – 1,320 тыс. активных военных. Такую же численность имеет и Северная Корея, которая оказалась на пятом месте.

Украина в рейтинге самых многочисленных армий мира в 2024 году заняла 6 место – 900 тыс. активных военных. Кроме того, Украина имеет наибольшую численность активной армии среди стран Европы.

Если засчитывать Турцию как часть Европы, то ее армия составляет 355,2 тыс. человек – 16 место в рейтинге самых многочисленных армий мира. После Украины, страной, которая имеет самые большие войска и полностью расположена в Европе, стала Польша – 202,1 тыс. военных, что позволило ей занять 25 место в рейтинге Global Firepower.

Другие партнеры Украины находятся вне топ 25 в рейтинге Global Firepower по численности активных военных. Франция занимает 26 место (200 тыс. военных), Великобритания – 30 (184,8 тыс. военных), Германия – 31 (181,6 тыс. военных), Италия – 35 (165,5 тыс. военных), Испания – 41 (133,2 тыс. военных).

Рейтинг армии мира по численности в 2024 году по данным Global Firepower:

1. Китай – 2 035 000 активных военных;

2. Индия – 1 455 550;

3. США – 1 328 000;

4. Россия – 1 320 000;

5. Северная Корея – 1 320 000;

6. Украина – 900 000;

7. Пакистан – 654 000;

8. Иран – 610 000;

9. Южная Корея – 600 000;

10. Вьетнам – 600 000.

Из 145 стран, попавших в анализ Global Firepower, три страны не имеют активных военных в армии: Панама, Афганистан и Исландия. Из стран, имеющих армию, самой маленькой страной по численности оказался Люксембург – 1000 активных военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий мира в 2024 году. Украина ухудшила свои показатели и заняла 18-ю позицию.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армии мира по численности военно-морского флота.