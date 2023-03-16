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Рейдеры блокируют гуманитарку для тысяч украинцев и спецснаряжение для ГСЧС, и саперов – вице-президент БФ

Благотворители признаются, что вынуждены все силы и средства тратить на борьбу с рейдерами

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже больше полугода в Киеве продолжается блокирование складов с гуманитарной помощью Всеукраинского благотворительного фонда "Мира и Добра". Часть гумдопомощи уже разграблена, другая часть испорчена. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "УНН".

Рейдеры блокируют гуманитарку для тысяч украинцев и спецснаряжение для ГСЧС, и саперов – вице-президент БФ

Вице-президент благотворительного фонда «Мира и Добра» Александр Цверкович

В материале отмечается, что владельцев имущества и законных арендаторов складов – Всеукраинский благотворительный фонд "Мира и Добра", не пускают преследующие цель люди – наживы на гуманитарке на миллионы гривен.


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"Сегодня мы вынуждены все силы и средства тратить на борьбу с рейдерами, оказывающими влияние и покровителей во власти. И хотят просто позорно нажиться на гуманитарке", – заявил вице-президент БФ Александр Цверкович, – "Тоны продуктов, которые должны быть доставлены 15-20 тысячам украинцев портятся на складах, около 30 больниц продолжают ждать месяцами нужное "вчера" оборудование, не говоря уже о специальном оборудовании для военных и спасателей".

Благотворители неоднократно обращались за помощью в правоохранительные органы – полицию, ДБР, суд, однако пока это не дало никаких результатов, а следствие затягивается.

Как отметил Александр Цверкович, только однажды работникам фонда все же удалось попасть на склад, но вместе с полицией, увиденное – возмутило:

"Мы увидели, что украдено немало медицинского оборудования, которое мы готовились передать в лечебные учреждения, многие пищевые продукты, которые предназначались для людей с деоккупированных территорий, испортились", – отметил Александр Цверкович.

Часть вещей была передана зарубежными благотворителями, которые просто отказываются понять наши объяснения, что мы не можем попасть на собственные склады и во время войны передать столь необходимые вещи.




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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/publication/2019368-mi-dopomagayemo-tisyacham-ukrayintsiv-ale-reyderi-namagayutsya-perekrili-nam-kisen-vitse-prezident-vseukrayinskogo-blagodiynogo-fondu-miru-i-dobra
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