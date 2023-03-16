Рейдеры блокируют гуманитарку для тысяч украинцев и спецснаряжение для ГСЧС, и саперов – вице-президент БФ

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Кравцев Сергей
Уже больше полугода в Киеве продолжается блокирование складов с гуманитарной помощью Всеукраинского благотворительного фонда "Мира и Добра". Часть гумдопомощи уже разграблена, другая часть испорчена. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "УНН".
Вице-президент благотворительного фонда «Мира и Добра» Александр Цверкович
В материале отмечается, что владельцев имущества и законных арендаторов складов – Всеукраинский благотворительный фонд "Мира и Добра", не пускают преследующие цель люди – наживы на гуманитарке на миллионы гривен.
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Благотворители неоднократно обращались за помощью в правоохранительные органы – полицию, ДБР, суд, однако пока это не дало никаких результатов, а следствие затягивается.
Как отметил Александр Цверкович, только однажды работникам фонда все же удалось попасть на склад, но вместе с полицией, увиденное – возмутило:
Часть вещей была передана зарубежными благотворителями, которые просто отказываются понять наши объяснения, что мы не можем попасть на собственные склады и во время войны передать столь необходимые вещи.
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