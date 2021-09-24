Рейдерский захват ЖК в Киеве

В Киеве по инициативе УК "Уютный Дом" провели общее собрание и решили избрать нового управляющего дома, расположенного по проспекту Героев Сталинграда 2Д. Об этом сообщает "СтопКор".

В Киеве хотят осуществить рейдерский захват ЖК, фото СтопКор, фото СтопКор

По результатам этих выборов девять людей были избранны уполномоченными от имени жителей дома. Наталья Савинкова, Наталья Коваленко, Ольга Заволока, Марина Каспарова, Лариса Гаврилюк, Наталья Рудик, Александр Антоненко, Людмила Воробьева, Галина Москвина получили право заключать договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Указанные лица от имени совладельцев уже поставили свои подписи на договоре о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом с ООО "Управляющая компания "Уютный Дом". Впрочем, содержание договора, по словам жителей, они не видели.

Хотя, согласно законодательству решение о передаче имущества, являющегося общей совместной собственностью сожителей, может быть принято только в том случае, когда его поддержали владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе составляет более 75% от общей площади квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме.



Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета предоставил на запрос адвоката документы. В этих бумагах юристы обнаружили немало нарушений.

Есть разногласия относительно количества участников голосования. Якобы есть видеофиксация собрания, где видно другое количество участников - около 60 человек, а в протоколе почему-то указана другая цифра.



Также указанные площади квартир/нежилых помещений в листах-опросниках отличаются от реальных данных, которые прописаны в правоустанавливающих документах. Сообщается, что не на всех листах-опросниках проставлены даты. Отсутствуют поручения, за которыми стоят подписи в листах-опросниках. Вроде как неверно указано общее количество совладельцев и площадь помещений дома. В выдержках о праве собственности и договорам купли-продажи не везде указаны реквизиты.



Жители дома отметили, что были и раньше нарушения со стороны инициативной группы людей. Например, им не сообщали о собрании владельцев квартир, которое состоялось 1 июля 2021 года. В августе полиция открыла уголовное производство по №12021100050001928.

По словам исполняющего обязанности руководителя управляющей компании "Парк-Стоун сервис" Виктора Галасюка, их компания обслуживает указанный дом еще с 2013 года.

Однако теперь отдельные лица хотят сделать рейдерский захват жилого комплекса. Несмотря на напряженную ситуацию, когда некоторые жители не оплачивают коммунальные услуги через подстрекательство посторонними лицами, управляющая компания все же выполняет ремонт в доме. В последнее время было отремонтировано кровлю, двери, лифты, промыто ливневые канализации.

Некоторые жильцы дома после последних выборов заявили о том, их подписи подделаны и есть те, кто отзывает свои подписи.

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