Революция в сфере аграрной политики: Украина запускает электронную систему

С 10 марта 2025 года в Украине запустят электронную систему єКонопли, обещающую изменить ландшафт аграрной политики и восстановить лидерство страны в выращивании технической конопли. Внедрение этой системы поможет не только повысить прозрачность рынка, но и снизить коррупционные риски одновременно стимулируя развитие отрасли. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявляет, что основной целью нового сервиса является создание открытого и публичного рынка промышленной конопли. Применение этой культуры имеет огромный потенциал: от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной, что может существенно повысить экономическую эффективность. Министр аграрной политики Виталий Коваль подчеркивает, что конопля — это высокомаржинальная культура, открывающая новые возможности для переработки и развития новых направлений.

Запуск системы єКонопли позволит аграриям и переработчикам без лишних задержек регистрировать свою деятельность, осуществлять мониторинг посевов и урожая, а также интегрироваться с государственными реестрами. Система также обеспечит прозрачность через интерактивную карту, что позволит отслеживать деятельность в данной области как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Благодаря нововведению предприятия смогут избегать длинных бюрократических процессов и получить возможность регистрации без необходимости получать лицензии или квоты. Создание реестра стало возможным благодаря сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации Украины и международными партнерами, обеспечивающими инновационный подход к развитию аграрной отрасли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили в Запорожье. Стоимость "находки" почти 94 млн грн.



