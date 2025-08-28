Украинцы начали ходить в заведения питания реже, а платить – больше. Именно таковы результаты исследования украинской компании Poster, которая автоматизирует работу ресторанов за первое полугодие 2025 года.

Рестораны снова станут «шиком»: сколько украинцам нужно заплатить за средний счет в заведении

Так, в первом полугодии 2025 г. выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Этот рост произошел благодаря более высоким ценам, а не большему количеству гостей.

Среди вошедших в исследование городов наибольшую динамику продемонстрировал Львов — там выручка заведений общепита выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Если же смотреть по форматам, то лидером стали суши-заведения, где рост выручки достиг 9%.

Несмотря на рост выручки, рестораны по всей стране потеряли посетителей: в I полугодии 2025 трафик снизился на 9%. Единственным сегментом, удержавшим уровень прошлого года, стали суши-учреждения. В других форматах падение посещаемости колебалось от 7 до 16%.

Средний чек в заведениях Украины увеличился на 17% и теперь составляет 171 грн. Больше всего подорожали бары (19%, до 476 грн) и кафе (18%, до 108 грн). В кафе счет вырос до 307 грн (17%), в ресторанах – до 675 грн (17%). Средний чек пиццерий теперь в среднем 324 грн (16%), пекарен – 82 грн (14%), а суши – 670 грн (12%).

"Цифры показывают не то, что украинцы стали есть больше или баловать себя чаще, а то, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали: за те же заказы теперь приходится платить больше", — объясняет CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек.

