Рестораны и кафе смогут работать в новогоднюю ночь дольше – решение Кабмина

Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам в Украине в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года — работать до 7:00 утра. Раньше развлекательные заведения , по решению правительства, должны были закрыться уже в 01:00 из-за карантинных ограничений. Об новой дате закрытия говорится в Постановлении КМУ №1301 от 23 декабря.

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Кабинет Министров Украины постановляет:

" Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часа" цифрой и словами "до 7 часов".

Напомним, предновогодний сезон хлопот в самом разгаре. Украинцы, несмотря на сложный год и продолжающуюся пандемию коронавируса, готовятся ко встрече Нового года. Один из стандартных вопросов – каким будет новогоднее меню и какую сумму застолье потянет из кармана. Традиционно накануне Нового года аналитики подсчитали, во сколько в этом году украинцам обойдется новогодний стол. Портал "Комментарии" узнал, какую сумму нужно будет отдать за традиционные блюда праздничного застолья.

Как ранее писал портал "Комментарии", Кабмин решил, что общепит может продолжать работу до 23:00 с запретом расчетов после 22:00. Такая норма будет действовать до 8 января. Кроме того, в следующем году предусматривается запрет рождественских ярмарок сразу после 8 января.

Во время локдауна с 8 по 24 января общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.







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