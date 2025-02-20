Решение Зеленского лишит онкобольных детей доступа к жизненно важным лекарствам

В Украине может значительно уменьшиться доступ к импортным медикаментам, в частности онкологическим препаратам, из-за новых правил на фармацевтическом рынке. Такое мнение высказала вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк в эксклюзивном комментарии УНН.

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"Мы пытались с помощью доноров обеспечить часть пациентов европейскими гемцитабинами. Но сейчас их вообще нет. Пациенты в панике обращаются к нам, ведь этого препарата нет ни в больницах, ни в аптеках. Хотя еще не произошло снижения цен, это может заставить производителей со средними ценами покинуть украинский рынок", — отметила Романюк.

По ее словам, несколько международных фармацевтических компаний уже прекратили поставки онкопрепаратов в Украину или значительно ограничили их количество. Причиной этого ситуация с государственными закупками, где часто побеждают индийские производители, не имеющие одобрения регуляторов стран с жестким контролем, таких как EMA и FDA. Это приводит к тому, что европейские генерики теряют мотивацию выходить на украинский рынок.

Особенно критична ситуация с препаратом "Гемцитабин", который отсутствует в большинстве онкоцентров Украины. Пациенты не могут найти его ни в больницах, ни в аптеках. Подобное случалось и в прошлом году, когда из медицинских учреждений были изъяты "Гемцитабин" и другие важные лекарства, оставив пациентов без необходимого лечения.

Романюк отметила, что хотя государство и закупает химиотерапевтические препараты, иногда возникают "дыры" в закупках. Особенно сложна ситуация с таргетной терапией и иммунотерапией, которые почти не финансируются из госбюджета. Пациенты вынуждены покупать их за свой счет или искать лечение за границей.

Также она подчеркнула, что из-за экономической ситуации в стране доступ к дорогим лекарствам становится еще более тяжелым, ведь покупательная способность населения значительно снизилась.

"Пациенты могут выезжать за границу и получать бесплатное лечение, имея статус временной защиты. Но мы уже видим, что не все страны готовы принимать украинцев, которые убегают от войны. И это очень сложно. Люди вынуждены покидать семьи, иногда даже детей, чтобы лечиться.

Она выразила обеспокоенность оттоком качественных препаратов с украинского рынка, предупреждая, что это может иметь серьезные последствия для пациентов.

Как уже писали "Комментарии", уже с 1 марта украинцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам – некоторые препараты подешевеют на 30%. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля