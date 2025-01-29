Решение суда по мере пресечения для Игоря Зотько вызывает вопросы: в чем дело

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Кравцев Сергей
Рассмотрение апелляции на меру пресечения для Игоря Зотько снова отложили. Причиной послужило заболевание одного из судей, однако суд не воспользовался возможностью его замены резервным судьей. Это решение вызывает вопрос о прозрачности судебного процесса и создает впечатление искусственного затягивания дела.
Игорь Зотько. Фото из открытых источников
Затягивание процесса или системные проблемы?
Перенос апелляции без надлежащего обоснования существенно ограничивает права защиты. В то же время, суд первой инстанции до сих пор не составил полного текста своего решения, лишая адвокатов возможности детально проанализировать его и эффективно обжаловать.
Позиция защиты
Игорь Зотько не скрывался от следствия, однако его задержание произошло внезапно, без оснований для таких действий. Защита настаивает, что обвинения необоснованны, а содержание под стражей используется как метод давления.
Юридическая команда также отмечает, что судебные задержки лишь усугубляют нарушение прав предпринимателя, создавая искусственные препятствия для его защиты.
Вопрос в суд
● Почему суд первой инстанции до сих пор не подготовил полный текст решения?
● Почему не была использована возможность замены судьи для своевременного рассмотрения апелляции?
● Есть ли такие действия случайными или это сознательное создание препятствий в процессе правосудия?
Экономический аспект дела
Компания Игоря Зотько является прозрачным бизнесом, который только за первый квартал прошлого года уплатил 1,3 млрд грн налогов в бюджет. После этого счета компании были арестованы, что фактически заблокировало дальнейшую ее деятельность.
Призыв к справедливости
Общество ожидает прозрачное и законное рассмотрение дела. Затягивание апелляции без надлежащих объяснений лишь подрывает доверие к судебной системе.
Адвокаты отмечают: суд должен действовать в соответствии с законом, не создавая дополнительных барьеров для защиты.
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