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Решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой: кто выступил против

США наложили вето на решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, которая призывала к "гуманитарным паузам" в войне Израиля и Сектора Газа для оказания жизненно необходимой помощи миллионам жителей Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на официальном ООН.

Решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой: кто выступил против

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

"Хотя 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст во главе с Бразилией, один (США) проголосовал против, а два (Россия и Великобритания) воздержались. Голосование "против" любого из пяти постоянных членов Совета останавливает действие любого мероприятия, вынесенного на его рассмотрение. Постоянными членами Совета являются Китай, Франция, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки", — говорится в сообщении.


Перед голосованием Совет Безопасности отклонил две поправки, предложенные Россией, которые призывали к немедленному, длительному и полному прекращению огня, а также к прекращению нападений на гражданское население.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила вето своей страны в зале заседаний Совета тем, что "в этой резолюции не упоминается право Израиля на самооборону".

"Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН", − подчеркнула Томас-Гринфилд, добавив, что это право было подтверждено Советом в предыдущих резолюциях относительно террористических атак, и "эта резолюция должна была сделать то же самое".

Она сказала, что, хотя США не могут поддержать резолюцию, они будут продолжать тесно сотрудничать со всеми членами Совета относительно кризиса, "так же, как мы будем продолжать подчеркивать необходимость защиты гражданских лиц, включая представителей СМИ, гуманитарных работников и официальных лиц ООН".

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Источник: https://news.un.org/en/story/2023/10/1142507
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