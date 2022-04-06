Ремонтные работы в общинах: когда начнут восстановление объектов и кто будет финансировать

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На заседании правительства 5 апреля было утверждено решение о первоочередном ремонте зданий и оценке степени повреждения объектов и жилья в областях, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Согласно решению Кабинета министров средства для пострадавших от боевых действий регионов будут выделяться из госбюджета. На эти деньги территориальные общины будут закупать строительные материалы для проведения первоочередных аварийно-ремонтных работ на поврежденных обстрелами российских оккупантов гражданских объектах и в домах. Речь идет о больницах, административных помещениях, коммунальных предприятиях.

Заказчиками материалов, таких как стекло, OSB-плиты, деревянные строительные брусья и доски, шифер, профнастил и т.д., будут выступать военные администрации.

Принят порядок обследования зданий критической инфраструктуры по степени повреждений. После осмотров экспертами будет принято решение по их ремонту или демонтажу. Если помещения можно восстановить, то их могут превратить в здания для проживания переселенцев. Также постановление "О внесении изменений в Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства" предусматривает расширение перечня тех, кто будет обследовать поврежденные объекты во время военного положения.

"Поэтому правительство активно работает над тем, чтобы восстановление инфраструктуры страны началось как можно быстрее. Для этого нам нужно понимание, что можно восстановить, а что должно быть построено после окончания войны и возвращения к нормальной жизни", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Как сообщил портал, украинские архитекторы показали свои проекты жилья для переселенцев.

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