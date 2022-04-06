logo

BTC/USD

43507.61

ETH/USD

3228.04

LTC/USD

113.39

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ремонтные работы в общинах: когда начнут восстановление объектов и кто будет финансировать
commentss НОВОСТИ Все новости

Ремонтные работы в общинах: когда начнут восстановление объектов и кто будет финансировать

Министр развития общин сообщил, когда в Украине начнется первоочередное восстановление и ремонт

6 апреля 2022, 18:00
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Ремонтные работы в общинах: когда начнут восстановление объектов и кто будет финансировать

Фото иллюстративное / Pixabay

На заседании правительства 5 апреля было утверждено решение о первоочередном ремонте зданий и оценке степени повреждения объектов и жилья в областях, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Согласно решению Кабинета министров средства для пострадавших от боевых действий регионов будут выделяться из госбюджета. На эти деньги территориальные общины будут закупать строительные материалы для проведения первоочередных аварийно-ремонтных работ на поврежденных обстрелами российских оккупантов гражданских объектах и в домах. Речь идет о больницах, административных помещениях, коммунальных предприятиях.

Заказчиками материалов, таких как стекло, OSB-плиты, деревянные строительные брусья и доски, шифер, профнастил и т.д., будут выступать военные администрации.

Принят порядок обследования зданий критической инфраструктуры по степени повреждений. После осмотров экспертами будет принято решение по их ремонту или демонтажу. Если помещения можно восстановить, то их могут превратить в здания для проживания переселенцев. Также постановление "О внесении изменений в Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства" предусматривает расширение перечня тех, кто будет обследовать поврежденные объекты во время военного положения.

"Поэтому правительство активно работает над тем, чтобы восстановление инфраструктуры страны началось как можно быстрее. Для этого нам нужно понимание, что можно восстановить, а что должно быть построено после окончания войны и возвращения к нормальной жизни", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Как сообщил портал, украинские архитекторы показали свои проекты жилья для переселенцев.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/288710693438644
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!