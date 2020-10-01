Рекрут, штаб-сержант, главный мастер-сержант - в Украине появились новые воинские звания

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Дмитрий Симоненко
С сегодняшнего дня в Украине начал действовать новый перечень воинских званий рядового, сержантского и старшинского состава. Так, введено звание рекрут, солдат, старший солдат — в рядовом составе, младший сержант и сержант, главный сержант, штаб-сержант — в сержантском составе, вместо прапорщиков теперь — мастер, старший мастер главный мастер-сержант. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал главный старшина Вооруженных Сил Украины — начальник Управления по работе с сержантами ВСУ Александр Косинский.
Фото: Армія-Inform
Уход от линейки воинских званий, зарожденных при Советском Союзе — один из шагов реформирования ВСУ на систему войск НАТО.
Ранее "Комментарии" писали , что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак утвердил Доктрину публичного общения в украинской армии.
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