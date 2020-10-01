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Рекрут, штаб-сержант, главный мастер-сержант - в Украине появились новые воинские звания

Такие звания, как прапорщик, мичман, старший мичман, а также старшина теперь не существуют

1 октября 2020, 16:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

С сегодняшнего дня в Украине начал действовать новый перечень воинских званий рядового, сержантского и старшинского состава. Так, введено звание рекрут, солдат, старший солдат — в рядовом составе, младший сержант и сержант, главный сержант, штаб-сержант — в сержантском составе, вместо прапорщиков теперь — мастер, старший мастер главный мастер-сержант. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал главный старшина Вооруженных Сил Украины — начальник Управления по работе с сержантами ВСУ Александр Косинский.

Рекрут, штаб-сержант, главный мастер-сержант - в Украине появились новые воинские звания

Фото: Армія-Inform

"Появились новые воинские звания, которые впервые будут применяться в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины. Сержантский и старшинский состав поделен на три категории — младший, старший и высший. Это историческое событие. Приветствую всех причастных! Вместе с этим приказ МОУ о перечне должностей рядового, сержантского и старшинского состава под новые воинские звания уже зарегистрирован в Минюсте, он вступит в силу с 01.01.2021 года, после чего начнется процесс переаттестации военнослужащих указанных категорий", — пишет военный.

Уход от линейки воинских званий, зарожденных при Советском Союзе — один из шагов реформирования ВСУ на систему войск НАТО.


Ранее "Комментарии" писали , что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак утвердил Доктрину публичного общения в украинской армии.


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