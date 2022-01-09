Реинкарнация СССР: Путин получил уникальную возможность –аннексировать Казахстан

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Кравцев Сергей
Как информирует портал "Комментарии", власти Казахстана заявляют, что почти подавили протесты и снова контролируют ситуацию, восстановив "порядок". Президент Казахстана Токаев дал указание армии стрелять на поражение по тем протестующим, кто продолжает вести сопротивление. Отметим, Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые акции протеста. С увеличением людей на улицах начали увеличиваться требование, которые протестующие выдвигали властной верхушке. Своими оценками происходящего поделились эксперты.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Блогер, общественный активист Александр Аронец отмечает у себя в Facebook, фактически то, что происходит в Казахстане означает одно – Москва, руками президента Токаева отстраняет от власти клан Назарбаева. Это стало очевидным после задержания племянника Назарбаева. Сам Назарбаев с семьей покинул Казахстан.
Он прогнозирует, что казахов ожидают национально-освободительные противостояния, которые в итоге могут родить новую политическую и национальную элиту, которая сможет избавиться как от московского, так и от назарбаевского клана. Во всяком случае, в это очень хотелось бы верить.
Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает, за то время, что в Казахстане продолжаются протесты уже можно сделать промежуточные итоги. Судя по видео с телеграмм-каналов – не все казахи, которые вышли на протесты, готовы прекратить бороться. Они так же, как украинцы не разбежались, а сопротивляются силовикам, отстреливаются, убивают силовиков. Но здесь важно понимать, подчеркивает эксперт, что не они первые начали убивать. Также, как и украинцы. Поэтому дают сдачи по полной.
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Капитан Немо
сегодня, 09:03
Ситуация в Казахстане один в один похожа на контролируемый хаос а простыми словами государственный переворот под видом гражданских протестов, примеры Молдова, Грузия и Украина!