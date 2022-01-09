Реинкарнация СССР: Путин получил уникальную возможность –аннексировать Казахстан

Как информирует портал "Комментарии", власти Казахстана заявляют, что почти подавили протесты и снова контролируют ситуацию, восстановив "порядок". Президент Казахстана Токаев дал указание армии стрелять на поражение по тем протестующим, кто продолжает вести сопротивление. Отметим, Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые акции протеста. С увеличением людей на улицах начали увеличиваться требование, которые протестующие выдвигали властной верхушке. Своими оценками происходящего поделились эксперты.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Для обычных казахов Москва будет теперь устойчиво ассоциироваться с оккупантами

Блогер, общественный активист Александр Аронец отмечает у себя в Facebook, фактически то, что происходит в Казахстане означает одно – Москва, руками президента Токаева отстраняет от власти клан Назарбаева. Это стало очевидным после задержания племянника Назарбаева. Сам Назарбаев с семьей покинул Казахстан.

"Впрочем, для обычных казахов Москва будет теперь устойчиво ассоциироваться с оккупантами. Поэтому удержать власть Токаеву-Путину будет тяжело. Очевидно, что московские оккупационные войска еще не скоро покинут Казахстан. Вероятно, им придется прислать дополнительные войска, ведь, напомню, Казахстан в 4 раза больше по территории, чем Украина (самая большая страна Европы, между прочим)", – отметил Аронец.

Он прогнозирует, что казахов ожидают национально-освободительные противостояния, которые в итоге могут родить новую политическую и национальную элиту, которая сможет избавиться как от московского, так и от назарбаевского клана. Во всяком случае, в это очень хотелось бы верить.

Казахстан – это не просто страна. Это идентичный маркер

Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает, за то время, что в Казахстане продолжаются протесты уже можно сделать промежуточные итоги. Судя по видео с телеграмм-каналов – не все казахи, которые вышли на протесты, готовы прекратить бороться. Они так же, как украинцы не разбежались, а сопротивляются силовикам, отстреливаются, убивают силовиков. Но здесь важно понимать, подчеркивает эксперт, что не они первые начали убивать. Также, как и украинцы. Поэтому дают сдачи по полной.

"Белорусам следует изучить этот опыт, ведь у них, и у нас один глобальный враг – Россия, стремящаяся восстановить СССР. Сейчас Путин получил уникальную возможность – попытаться аннексировать Казахстан в своеобразную "федерацию" во главе с собой. Этакая реинкарнация СССР. Потому что Казахстан – это не просто страна. Это идентичный маркер. Во-первых, как историк докажу, что Москва – это исторический улус и вассал монгольской орды, которыми в свое время руководили предки нынешних казахов. Во-вторых, когда-то еще Солженицын говорил: "Российская империя невозможна без Украины, Беларуси и Казахстана". Беларусь у них уже есть. Казахстан и Украина сопротивляются. Именно поэтому россияне, которые зашли в Казахстан, имеют шанс никогда оттуда не выйти. Путин уже анонсировал создание военных баз и долгосрочную оккупацию", – отметил эксперт.

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