Реформа старшей школы в Украине: МОН анонсирует общественное обсуждение законопроекта

Министерство образования и науки Украины начало общественное обсуждение нового законопроекта, направленного на внесение изменений в законы "Об образовании", "О полном общем среднем образовании" и "О профессиональном высшем образовании". Целью этого документа является создание условий для реализации реформы старшей школы под названием "Профильная". Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.



Школьники. Фото из открытых источников

Реализация реформ начнется в 2027 году, и выпускники 9 классов смогут выбирать дальнейшее обучение в академических (лицее) или профессиональных (профессиональных колледжах и учреждениях ФПО) учреждениях.

Учащиеся лицеев смогут самостоятельно выбирать профили обучения и предметы, в то время как студенты профессиональных заведений смогут изучать дисциплины, соответствующие их выбранной специальности. Подробнее о реформе можно узнать по ссылке.

Принятие изменений в законодательство позволит общинам создать надлежащие условия для реформы. Законопроект предусматривает, что в лицеях (10–12 классы) на каждой параллели должно быть не менее четырех классов (100 учеников). Это обеспечит возможность объединения учащихся в группы по изучению различных предметов и интегрированных курсов. Чем больше учащихся на параллели, тем больше возможностей для выбора дисциплин.

Кроме того, в законопроекте заложена норма о том, что лицеи должны быть отделены от начальных школ и гимназий, что позволит принимать больше учащихся 10–12 классов. Кабинет Министров Украины сможет предоставлять исключения для отдельных общин в случаях, когда расстояние между учебными заведениями усложняет обособление старшей школы.

Лицеи могут создаваться по решению Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, городских, поселковых и сельских советов. Также сельские, поселковые и городские общины смогут сотрудничать для обеспечения образования для учащихся нескольких общин одновременно.

Согласно законопроекту, Министерство образования и науки Украины разработает план формирования сети учебных заведений, учитывая предложения местных советов. До 1 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины утвердит этот план, который позволит учесть потребности различных общин и интересы учащихся, обеспечивая разнообразие профилей во всех областях. Ключевым аспектом успеха реформы будет предоставление учащимся возможности выбора между разными профилями.

Изменения в сети общеобразовательных учреждений будут осуществлять их учредители, обычно органы местного самоуправления, после проведения общественного обсуждения не менее чем за три месяца до принятия соответствующего решения.

Законопроект останется на общественном обсуждении до 24 октября 2024 года. Предложения можно присылать по электронному адресу: [email protected]. После внесения изменений документ будет направлен на утверждение правительством и Верховной Раде Украины.