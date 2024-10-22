Реформа школьного питания: новый подход к подготовке поваров

Реформа школьного питания на Украине становится новым этапом в обеспечении школьников здоровой пищей. Важным аспектом этой инициативы есть подготовка профессиональных поваров, способных создавать качественные и сбалансированные блюда для детей. Государство активно сотрудничает с бизнесом, чтобы создать условия для развития кулинарного образования, которое станет фундаментом успешной реализации реформы. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Кулинарный хаб в Одессе. Фото из открытых источников

Подготовка квалифицированных специалистов для системы школьного питания является ключевым условием для успешной реализации реформы, призванной обеспечить учащихся сбалансированным и здоровым питанием. Это не только шаг в пользу детей, но и важный вклад в развитие рынка труда и экономики страны. Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная во время пресстура по Одесской области, который состоялся в рамках внедрения реформы, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Во время поездки у участников была возможность ознакомиться с работой Одесского центра профессионально-технического образования, где функционирует один из трех кулинарных хабов региона. В этом центре не только учатся будущие повара, но и проходят переквалификацию работники школьных столовых, чтобы овладеть новыми методиками и современными стандартами приготовления блюд.

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула важность кулинарного образования как части стратегии обороны страны в условиях войны. Она отметила, что работа поваров — это не просто приготовление пищи для школьников, а обеспечение стабильности и благополучия целых семей в сложные времена.

"Нам есть чем поделиться, потому что никто не воплощал подобную реформу во время обороны. Именно ваша работа – то, что мы сегодня увидели, и то, чего не увидели – это тоже форма обороны. Хочу, чтобы вы это понимали. Вы не просто готовите школьные обеды – сейчас вы готовите для целых семей стабильность", – сказала первая леди Елена Зеленская.

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная акцентировала на том, что качественная подготовка поваров не только важна для реформы, но и стратегической инвестицией в будущее экономики Украины. Благодаря государственным программам, например ваучерам на обучение, около 2 тысяч украинцев уже воспользовались возможностью получить профессию повара или повысить свою квалификацию.

Участие бизнеса и работодателей в учебном процессе также является важным аспектом реформы. Они могут оказывать непосредственное влияние на содержание учебных программ, чтобы готовить специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда.