Реформа образования в Украине: учащиеся будут учиться 12 лет с 2027 года

В 2027 году украинская система образования претерпит существенные изменения, ведь Министерство образования и науки Украины (МОН) внедряет трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что традиционная 11-летняя школьная программа будет заменена 12-летней. Инициатива, которая стартует с 2025 года как пилотный проект, призвана подготовить старшеклассников к более успешному и плавному переходу к высшему образованию.

Ученики в Украине будут учиться на год дольше

По словам министра образования Оксена Лисового , новая система будет способствовать более глубокой профессиональной ориентировке учащихся.

“Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предполагаем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению”, – отметил Лисовый

Реформа подразумевает возможность выбора для учащихся после завершения 9 класса. Они смогут продолжать обучение в академических лицеях, которые сосредоточены на углубленном изучении академических дисциплин или в профессиональных колледжах, где основной акцент делается на раннем профессиональном развитии.

Министерство также работает над изменениями высшего образования, включая возможное сокращение программ бакалавриата.

С 2025 г. начнется пилотный проект, который позволит оценить эффективность и практичность запланированных изменений в реальных условиях. За это время МОН планирует собрать отзывы от учеников, родителей и учителей, чтобы корректировать программу обучения в соответствии с реальными образовательными потребностями.

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