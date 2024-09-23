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Реформа образования в Украине: учащиеся будут учиться 12 лет с 2027 года

Украина вводит трехлетнее профильное образование: новые детали реформы

23 сентября 2024, 18:00
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Черновалова Кристина

В 2027 году украинская система образования претерпит существенные изменения, ведь Министерство образования и науки Украины (МОН) внедряет трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что традиционная 11-летняя школьная программа будет заменена 12-летней. Инициатива, которая стартует с 2025 года как пилотный проект, призвана подготовить старшеклассников к более успешному и плавному переходу к высшему образованию.

Реформа образования в Украине: учащиеся будут учиться 12 лет с 2027 года

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По словам министра образования Оксена Лисового , новая система будет способствовать более глубокой профессиональной ориентировке учащихся.

“Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предполагаем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению”, – отметил Лисовый

Реформа подразумевает возможность выбора для учащихся после завершения 9 класса. Они смогут продолжать обучение в академических лицеях, которые сосредоточены на углубленном изучении академических дисциплин или в профессиональных колледжах, где основной акцент делается на раннем профессиональном развитии.

Министерство также работает над изменениями высшего образования, включая возможное сокращение программ бакалавриата.

С 2025 г. начнется пилотный проект, который позволит оценить эффективность и практичность запланированных изменений в реальных условиях. За это время МОН планирует собрать отзывы от учеников, родителей и учителей, чтобы корректировать программу обучения в соответствии с реальными образовательными потребностями.

Читайте на портале "Комментарии" — С этого года студенты, которые только начинают учиться в вузах и платят за обучение, могут рассчитывать на новую помощь от государства. Министерство образования предложило гранты, которые помогут возместить расходы на обучение.



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Источник: https://24tv.ua/education/uchni-ukrayini-vchitimutsya-rik-dovshe-lisoviy-nazvav-prichinu_n2647558
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