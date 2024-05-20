Редкая монета королевы Вильгельмины продана за рекордную сумму в Нидерландах

В Нидерландах зафиксирована беспрецедентная продажа на аукционе: редкая монета с портретом молодой королевы Вильгельмины в 1891 году была выкуплена за рекордный один миллион евро. Об этом сообщает Heritage Auctions Europe.

Монета, отчеканенная из серебра и весом всего 3,5 г, известная как 25-центовка или квартье, является одной из лишь двух когда-либо созданных в своем роде.

Редкая монета 1891 года / Фото: Heritage Auctions Europe

Аукцион, состоявшийся в маленьком городке Нидерландов, привлек внимание многочисленных коллекционеров и экспертов по всему миру. Директор аукциона Яко Шеперс назвал эту продажу "историческим событием", поскольку предыдущий рекорд цены был установлен при продаже двойного золотого дуката 1867 за 200 000 евро.

"Эта монета представляет огромную историческую и культурную стоимость, и ее покупка – это настоящий триумф для коллекционера", – комментирует Шеперс .

По словам организаторов, монета имела всего четырех владельцев за 133 года своего существования и в последний раз сменила владельца на аукционе в 2001 году за 81 000 гульденов (около 37 000 евро). Среди бывших владельцев выделяются американский коллекционер Верджил Бренд и коллекционер редких монет и марок Филипп Феррари де Ренотье.

В только две минуты ожесточенных торгов, стартовая цена в 300 000 евро выросла до 850 000 евро, и финальная стоимость, с учетом затрат на проведение аукциона, составила 1 045 502 евро. Шеперс поделился своими впечатлениями.

"Это был один из самых нервных аукционов в моей карьере. Мои руки дрожали от напряжения".

Эта новость подчеркивает важность и уникальность раритетных коллекционных предметов на международном рынке, в частности освещая растущую ценность исторических реликвий.

Напомним, что в британском городе Дивайзис состоялся аукцион, вновь обративший внимание мира на легендарный "Титаник". На этот раз главным лотом стали золотые карманные часы, когда-то принадлежавшие Джону Джейкобу Астору IV. Стоимость часов достигла астрономической суммы – 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона долларов), став одним из крупнейших сделок по артефактам, связанным с "Титаником".