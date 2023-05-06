Реанимировал не дышавшего младенца: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО)

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Надбужанский отдел пограничной охраны.
Польская граница. Фото из открытых источников
Польский пограничник не растерялся, и до приезда скорой, оказал помощь уже посиневшему бедняжке. Он спас ей жизнь.
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События зафиксирована камерой видеонаблюдения.
Польский офицер положил младенца на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После чего ребенок пришел в себя. Затем, прибежали другие офицеры с дефибриллятором, они вызвали бригаду врачей.
Уже в сознании ребенка и его мать медработники доставили в госпиталь.
Напомним, "Комментарии" писали, — Зарплаты для мигрантов вдвое вырастут: в одной из скандинавских стран правительство приняло важное решение В Швеции намерены покончить с низким уровнем оплаты труда трудовых мигрантов. Их доход удвоят. Таким образом, требования к доходу для трудовых иммигрантов изменятся. Они вырастут с 1238 евро (13000 шведских крон) до 2534 евро (26560 шведских крон) в месяц.
Читайте на сайте "Комментарии", — Во время российских обстрелов погибли медики . В Херсонской области от российских обстрелов погибли двое медиков. Из-за массовых обстрелов Херсона российскими оккупантами погибли двое медиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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