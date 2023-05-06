Реанимировал не дышавшего младенца: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО)



















Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Надбужанский отдел пограничной охраны.



Польская граница. Фото из открытых источников

Польский пограничник не растерялся, и до приезда скорой, оказал помощь уже посиневшему бедняжке. Он спас ей жизнь.

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События зафиксирована камерой видеонаблюдения.

"Около полуночи на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула. Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат – офицер Надбужанского отдела пограничной службы, который осуществлял пропуск на въезд в Польшу, немедленно забрал ребенка от дрожавшей матери", — отметили в сообщении Надбужанского отдела пограничной службы Польши.

Польский офицер положил младенца на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После чего ребенок пришел в себя. Затем, прибежали другие офицеры с дефибриллятором, они вызвали бригаду врачей.

Уже в сознании ребенка и его мать медработники доставили в госпиталь.





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