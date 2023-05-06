logo

BTC/USD

28879.16

ETH/USD

1901.04

LTC/USD

84.06

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Реанимировал не дышавшего младенца: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Реанимировал не дышавшего младенца: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО)

Инцидент произошел в пункте пропуска Устилуг-Зосин. Малыш перестал дышать на глазах у мамы. Увидев истерику и растерянность женщины на помощь прибежал пограничник.

сегодня, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира








Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Надбужанский отдел пограничной охраны.

Реанимировал не дышавшего младенца: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО)

Польская граница. Фото из открытых источников

Польский пограничник не растерялся, и до приезда скорой, оказал помощь уже посиневшему бедняжке. Он спас ей жизнь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


События зафиксирована камерой видеонаблюдения.

"Около полуночи на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула. Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат – офицер Надбужанского отдела пограничной службы, который осуществлял пропуск на въезд в Польшу, немедленно забрал ребенка от дрожавшей матери", — отметили в сообщении Надбужанского отдела пограничной службы Польши.

Польский офицер положил младенца на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После чего ребенок пришел в себя. Затем, прибежали другие офицеры с дефибриллятором, они вызвали бригаду врачей.

Уже в сознании ребенка и его мать медработники доставили в госпиталь.

Напомним, "Комментарии" писали, — Зарплаты для мигрантов вдвое вырастут: в одной из скандинавских стран правительство приняло важное решение В Швеции намерены покончить с низким уровнем оплаты труда трудовых мигрантов. Их доход удвоят. Таким образом, требования к доходу для трудовых иммигрантов изменятся. Они вырастут с 1238 евро (13000 шведских крон) до 2534 евро (26560 шведских крон) в месяц.

Читайте на сайте "Комментарии", — Во время российских обстрелов погибли медики . В Херсонской области от российских обстрелов погибли двое медиков. Из-за массовых обстрелов Херсона российскими оккупантами погибли двое медиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Херсонскую ОВА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!