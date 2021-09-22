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Реанимации больниц "забиты" больными: инфекционист из Закарпатья рассказал о ситуации в регионе

Коронавирус в Закарпатье ежедневно убивает людей, отметил главный инфекционист региона

22 сентября 2021, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

На Закарпатье, в палатах реанимационных отделений, остается все меньше свободных мест. Так быстро поступают новые больные  на ковид. Эту непростую ситуацию с сентябрьским вспышкой нового штамма прокомментировал на брифинге 22 сентября руководитель этого крупнейшего медицинского учреждения региона Михаил Поляк. Об этой ситуации информирует УНИАН.

Реанимации больниц "забиты" больными: инфекционист из Закарпатья рассказал о ситуации в регионе

На Закарпатье реанимации больниц "забиты" больными (фото из открытых источников)

По словам главного инфекциониста региона, медицинские учреждения края быстро пополняются новыми пациентами. Так, областное профильное заведение имеет загруженность -55%. Центр легочных болезней в областном центре — 22%.

Руководитель областного медицинского учреждения отметил, что эти цифры каждый раз увеличиваются. Инфицированных привозят в тяжелом состоянии. Есть и, к сожалению, и смертность. Особенно среди жителей пожилого возраста. Каждый день случается несколько смертей. Для Закарпатья это высокий показатель.

Чиновник от медицины на горьком примере убеждает земляков, что облегчить течение заболевания или уберечь от инфицирования могу прививки.

Он говорит, что местные жители очень безопасны, потому что еще до сих пор не учитывают высокую смертность от ковиду. Особенно те, кому за 60. Активно делает прививки молодежь, а население почтенного возраста и жители глубинки игнорируют эту важную процедуру.

Медик еще раз напомнил новые симптомы опасного короноштаму, которым заражаются закарпатцы. При Дельте это — осложнения внутренних органов, тошнота, понос. Также пациенты жалуются на боль в горле, сильные головные боли. Если те, кто переболел ковид, теряли вкус и обоняние, то при новом штамме еще и теряют слух.

Руководитель крупнейшей государственной медицинского учреждения на Закарпатье резюмировал, что ситуация в этом году сложная.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ляшко назвал области, которые в шаге от "красной зоны"


 


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Источник: https://www.unian.ua/health/country/na-zakarpatti-reanimaciji-likaren-zabiti-hvorimi-na-covid-19-infekcionist-novini-ukrajini-11553844.html
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