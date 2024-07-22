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Реакция мира на решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Мировые лидеры прокомментировали решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру на должность следующего американского президента.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Президент США Джо Байден решил прекратить свое участие в президентской гонке и снял свою кандидатуру. По словам Байдена, к концу срока он будет сосредоточен на своей деятельности президента. На решение Байдена отреагировали мировые лидеры, назвавшие шаг Байдена проявлением смелости.

Реакция мира на решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Фото из открытых источников

Одним из первых на решение Байдена отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил американского лидера за поддержку в войне против России.

"Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддерживал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить Путина оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны", — написал Зеленский.

Президент Израиля Ицхак Герцог также выразил благодарность Байдену и назвал его союзником еврейского народа.

"Как первый президент США, посетивший Израиль во время войны и как настоящий союзник еврейского народа, он является символом незыблемой связи между нашими двумя народами", — сказал Герцог.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Байдена "великим человеком" и "настоящим другом" канадцев.

"Я знаю президента Байдена годами. Он великий человек, и все, что он делает, руководствуется любовью к своей стране. Как президент, он является партнером для канадцев – и настоящим другом. Президенту Байдену и первой леди: спасибо", — написал Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Байденом до конца срока его президентства.

"Я знаю, что и как он делал на протяжении всей своей выдающейся карьеры, он принял свое решение на основе того, что, по его мнению, лучше для американского народа", — сказал Стармер.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение Байдена выйти из предвыборной гонки заслуживающего признания, а также подчеркнул, что при президенте США НАТО стало сильнее.

"Мой друг Джо Байден многого добился: для своей страны, для Европы, мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество является тесным, НАТО сильным, а США для нас хорошим и надежным партнером. Его решение больше не баллотироваться заслуживает признания", — написал Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на выход Джо Байдена из президентской гонки.

Также "Комментарии" писал о том, кто может заменить Джо Байдена на выборах президента США.



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