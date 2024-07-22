Реакция мира на решение Байдена выйти из предвыборной гонки

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Slava Kot
Президент США Джо Байден решил прекратить свое участие в президентской гонке и снял свою кандидатуру. По словам Байдена, к концу срока он будет сосредоточен на своей деятельности президента. На решение Байдена отреагировали мировые лидеры, назвавшие шаг Байдена проявлением смелости.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Фото из открытых источников
Одним из первых на решение Байдена отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил американского лидера за поддержку в войне против России.
Президент Израиля Ицхак Герцог также выразил благодарность Байдену и назвал его союзником еврейского народа.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Байдена "великим человеком" и "настоящим другом" канадцев.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Байденом до конца срока его президентства.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение Байдена выйти из предвыборной гонки заслуживающего признания, а также подчеркнул, что при президенте США НАТО стало сильнее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на выход Джо Байдена из президентской гонки.
Также "Комментарии" писал о том, кто может заменить Джо Байдена на выборах президента США.
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