Реакция мира на решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден решил прекратить свое участие в президентской гонке и снял свою кандидатуру. По словам Байдена, к концу срока он будет сосредоточен на своей деятельности президента. На решение Байдена отреагировали мировые лидеры, назвавшие шаг Байдена проявлением смелости.



Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Фото из открытых источников

Одним из первых на решение Байдена отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил американского лидера за поддержку в войне против России.

"Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддерживал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить Путина оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны", — написал Зеленский.

Президент Израиля Ицхак Герцог также выразил благодарность Байдену и назвал его союзником еврейского народа.

"Как первый президент США, посетивший Израиль во время войны и как настоящий союзник еврейского народа, он является символом незыблемой связи между нашими двумя народами", — сказал Герцог.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Байдена "великим человеком" и "настоящим другом" канадцев.

"Я знаю президента Байдена годами. Он великий человек, и все, что он делает, руководствуется любовью к своей стране. Как президент, он является партнером для канадцев – и настоящим другом. Президенту Байдену и первой леди: спасибо", — написал Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Байденом до конца срока его президентства.

"Я знаю, что и как он делал на протяжении всей своей выдающейся карьеры, он принял свое решение на основе того, что, по его мнению, лучше для американского народа", — сказал Стармер.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение Байдена выйти из предвыборной гонки заслуживающего признания, а также подчеркнул, что при президенте США НАТО стало сильнее.

"Мой друг Джо Байден многого добился: для своей страны, для Европы, мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество является тесным, НАТО сильным, а США для нас хорошим и надежным партнером. Его решение больше не баллотироваться заслуживает признания", — написал Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на выход Джо Байдена из президентской гонки.

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