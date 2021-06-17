Реабилитацию пациента от COVID-19 следует начинать уже во время болезни — эксперты

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Станислав Молчанов
Пациенты, которые
были госпитализированы в больницу из-за коронавируса, должны начать постковидную
реабилитацию еще до выписки. Таким мнением поделились медицинские эксперты на тематической
пресс-конференции 17 июня, о чем сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Эксперты провели круглый стол насчет постковидной реабилитации в Украине. Фото: Интерфакс-Украина
По словам эксперта, сейчас в Украине мало внимания уделяется реабилитационным мерам в реанимациях. Соответствующие же реабилитационные центры не могут покрыть всю потребность.
Вадим Керестей
подчеркивает, что большинству пациентов, даже тем, которые перенесли
коронавирус в легкой форме, нужна постковидная реабилитация. Это связано с тем,
что пациенты получают нарушения в разных системах организма. Переболевшие
ковидом люди жалуются на тахикардию, проблему с легкими, снижение
трудоспособности. Также у них часто наблюдаются тромбоз, повышающий риск инсультов,
нарушения мозгового кровообращения и нервной системы.
Интересно, что, по словам эксперта, в Украине есть спрос на постковидную реабилитацию среди иностранных граждан.
Отметим, что
особенно важной стороной реабилитации считают физическая терапия.
Поддержала коллегу
и завотделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их
последствий ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им.
В.П.Филатова АМН Украины" Александра Зборовская. По ее мнению, пациентам
после коронавируса стоит пройти и обследование и у офтальмологов.
Согласно
сообщению советника по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталия
Усенко, последняя статистика предполагает, что постковидный синдром будет
характерен для 20-40% переболевших пациентов.
По словам специалиста,
во время постковидной реабилитации могут использоваться препараты, которые
применяются при лечении COVID-19. Однако такие назначения способен делать
только врач.
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