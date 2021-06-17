Реабилитацию пациента от COVID-19 следует начинать уже во время болезни — эксперты



















Пациенты, которые были госпитализированы в больницу из-за коронавируса, должны начать постковидную реабилитацию еще до выписки. Таким мнением поделились медицинские эксперты на тематической пресс-конференции 17 июня, о чем сообщает агентство "Интерфакс-Украина".



Эксперты провели круглый стол насчет постковидной реабилитации в Украине. Фото: Интерфакс-Украина

"Из 100% людей, которые болеют COVID-19, 20% нуждаются в госпитализации. Часть этих пациентов нуждается в госпитализации в палаты интенсивной терапии, а также в искусственной вентиляции легких. Реабилитация для таких пациентов необходима еще в палате интенсивной терапии, особенно для пациентов на ИВЛ. Также важна реабилитация для пациентов, которые переходят из отделения интенсивной терапии в стационар", — уверяет руководитель направления реабилитации сети медицинских клиник "Адонис" Вадим Керестей.

По словам эксперта, сейчас в Украине мало внимания уделяется реабилитационным мерам в реанимациях. Соответствующие же реабилитационные центры не могут покрыть всю потребность.





Вадим Керестей подчеркивает, что большинству пациентов, даже тем, которые перенесли коронавирус в легкой форме, нужна постковидная реабилитация. Это связано с тем, что пациенты получают нарушения в разных системах организма. Переболевшие ковидом люди жалуются на тахикардию, проблему с легкими, снижение трудоспособности. Также у них часто наблюдаются тромбоз, повышающий риск инсультов, нарушения мозгового кровообращения и нервной системы.

Интересно, что, по словам эксперта, в Украине есть спрос на постковидную реабилитацию среди иностранных граждан.

Отметим, что особенно важной стороной реабилитации считают физическая терапия.

"Физическая терапия ускорит выздоровление пациентов. Физические терапевты учат пациентов двигаться, правильно дышать, определяют физическое состояние и возможность организма к физическим нагрузкам", — пояснил Керестей.

Поддержала коллегу и завотделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины" Александра Зборовская. По ее мнению, пациентам после коронавируса стоит пройти и обследование и у офтальмологов.

"С точки зрения офтальмолога, в реабилитации нуждаются все, даже те, кто не болел, поскольку мы все были на изоляции, что значительно увеличило время контакта с гаджетами. Появились данные, что фиксируется увеличение близорукости у детей. Поэтому большое значение имеет зрительная гигиена и режим дозированной зрительной нагрузки. Относительно постковидной реабилитации — пациенты приходят с разными жалобами и необходимо наблюдаться у врача", — сказала эксперт.





Согласно сообщению советника по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталия Усенко, последняя статистика предполагает, что постковидный синдром будет характерен для 20-40% переболевших пациентов.

"Постковидный синдром внесен в международный классификатор болезней. Министерство здравоохранения Украины подписало приказ с протоколом реабилитационной помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Выполнить протокол силами одной системы здравоохранения невозможно, и очень хорошо, что появляются услуги по реабилитации", — добавил Усенко.





По словам специалиста, во время постковидной реабилитации могут использоваться препараты, которые применяются при лечении COVID-19. Однако такие назначения способен делать только врач.

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