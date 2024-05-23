Разыскиваемый за хакерство в США украинец зарабатывает миллионы в Украине

Павел Павлович Дубовый, чье имя стало известно широкой публике в 2018 году, несмотря на розыск Соединенным Штатами Америки развивает в Украине бизнесы. Будучи обвиняемым в кибератаке в Америке, компании указанного лица и его родственников декларируют сегодня миллионные заработки в Украине. Об этом свидетельствуют данные из портала opendatabot.

Павел Дубовый

Так, Павел Дубовый был объявлен в розыск в США из-за причастности к масштабной хакерской сделке. Как говорилось в публикации издания The Verge, на которое ссылается ТСН, группа украинских и российских хакеров в течение как минимум пяти лет взламывали серверы финансовых новостных агентств и воровали неопубликованные прессрелизы с информацией о предстоящих сделках. Эти прессрелизы затем отправляли биржевым трейдерам, которые с помощью полученной информации успешно зарабатывали на операциях с ценными бумагами. Свои услуги хакеры оценивали в 40% от будущих доходов.

В группу этих хакеров, в частности, входили братья Аркадий и Павел Дубовые, приходящиеся двоюродными братьями украинскому политику Александру Дубовому .

В 2015 году сотрудникам ФБР удалось задержать на территории США Аркадия Дубового и его сына Игоря. В то время Павел Дубовой находился в Киеве. Поэтому был объявлен в розыск. Согласно данным портала United States Secret Service, Павла Дубового США разыскивают до сих пор. В это же время указанное лицо беспрепятственно продолжает вести бизнес в Украине и зарабатывать миллионы.

В частности, по данным портала opendatabot , ЧАО "МИГ", где Павел Дубовый указан директором, а его родственники (Светлана и София Дубовые – бенефициарами), за 2023 год заработало 6 358 300 грн на юридических лицах на бухгалтерских услугах.

ЧАО "МИГ", в свою очередь, владеет корпоративными правами следующих компаний:

ООО "УКРРИС", которое на "перепродаже сельскохозяйственного сырья" в 2023 году заработало более полутора миллионов гривен;

ООО "ОДЕССКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", которое на "выращивании зерновых и масличных" в 2023 году заработало 30 972 300 грн дохода.

Кроме того, успешно работают в Киеве еще и такие ООО с красноречивыми названиями: "ДИНАСТИЯ ДУБОВЫХ" и "ДУБОВЫЕ И КОМПАНИЯ" . В них бенефициары или директора те же Светлана и София Дубовые, что в компании, которой руководит непосредственно разыскиваемый Павел Дубовый. Специализация последних фирм – производство мебели и предоставление в аренду недвижимости, соответственно.