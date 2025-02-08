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Развод онлайн: "Дія" готовит новую функцию

Как Украина делает еще один шаг к цифровизации семейных услуг

8 февраля 2025, 20:11
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Амбарцумян Анна

Украинцы могут скоро разводиться онлайн благодаря новой функции в приложении "Дія". После успеха онлайн-женитьбы, Минцифры готовит еще один важный шаг в направлении цифровизации семейных услуг. Разработчики работают над механизмом, который позволит расторгнуть брак без посещения госучреждений. Как именно это будет работать и когда можно ожидать запуска этой функции — читайте в нашей новости.

Развод онлайн: "Дія" готовит новую функцию

Фото из открытых источников

Новая возможность для украинцев появится в ближайшее время. Уже сейчас команда Минцифры работает над разработкой функции онлайн-развода в приложении "Дія". Заместитель директора директората развития электронных услуг Валерия Коваль сообщила, что система уже находится на этапе анализа возможности реализации этой услуги. После успеха онлайн-женитьбы эта функция станет еще одной важной частью цифровизации украинских услуг.

Механизм развода через "Дія" будет подобен уже известной процедуре онлайн-женитьбы. С начала июля 2023 украинцы получили возможность жениться через приложение без посещения ЗАГСа. Для этого нужно подать заявление, выбрать дату и оплатить необходимую сумму. Подобный подход планируется и для развода, что значительно упростит всю процедуру.

Важным условием для использования этой функции будет отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей и имущественных споров. Если эти условия выполняются, развод можно будет оформить без обращения в государственные учреждения, что избавит людей от бюрократических сложностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине появилась новая возможность сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом. Теперь пользователи могут оставлять обращение через приложение "Дія", чтобы операторы оперативнее устраняли перебои. Информацию будет получать Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, которая вместе с провайдерами будет работать над улучшением качества сети.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=984974466854781
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