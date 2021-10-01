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Развлечения и ужин: журналист рассказал, как проходят нынешние сборы "Слуги народа" в Трускавце

Журналист заявил, что два года назад слуги были более открытыми

сегодня, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
1 октября начался трехдневный съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце. Журналист программы "Свобода слова" Василий Пехньо рассказал, как отличаются нынешние сборы "Слуги народа" от прошлых, что также проходили в Трускавце два года назад. Об этом он рассказал в эфире программы.

Развлечения и ужин: журналист рассказал, как проходят нынешние сборы "Слуги народа" в Трускавце

Партия "Слуга народа" снова собралась в Трускавце (фото из открытых источников)

"Известно, что представители" Слуги народа "отказались участвовать в нашем эфире. Сегодня в Трускавце было людно и шумно. Сюда съехались 180 депутатов от партии. Кроме них, представители Кабмина и другие государственные чиновники. Они заседали здесь целый день. И я, как единственный представитель СМИ, что  был два года назад во время Трускавца — 1, когда слуги только учились. Могу сказать и сравнить, что изменилось за два года. В прошлый раз здесь была более открытая дискуссия. Здесь было больше доступа у журналистов к будущим депутатов. А сегодня депутаты работали в отдельном блоке отеля, а журналисты в своем медиа-центре. Лишь в конце рабочего дня Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа", вышел к журналистам и в паркетной обстановке доложил, что произошло сегодня и поделился планами на будущее. После того, началась неформальная часть, ужин, куда пригласили журналистов. Там были развлечения, бильярд, настольный теннис, киберфутбол и сам ужин ", — рассказал журналист.

Также он рассказал, что всем членам партии запретили появляться в эфире программы "Свобода слова", где будет выступать Дмитрий Разумков, увольнение которого также будут обсуждать в Трускавце.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что партия "Слуга народа" в Трускавце, чего ожидать от сборов провластной силы .


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Источник: https://youtu.be/6bjpoJXnD2M
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