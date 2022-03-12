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Разведке стало известно о двух вариантах ядерного шантажа путинского режима

Любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинской разведке стало известно, как минимум о двух вариантах ядерного шантажа российскими оккупационными войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформ" рассказал глава ГУ разведки МО Кирилл Буданов.

Разведке стало известно о двух вариантах ядерного шантажа путинского режима

ЧАЭС. Фото: УНИАН

Главный разведчик страны отметил, на сегодняшний день у Украины есть информация о том, что Кремлем рассматривается два сценария ядерного шантажа. Какому из них в итоге будет отдано предпочтение, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации и от тактики противника. Первый вариант – это масштабное поджигание радиоактивных лесов. Непредсказуемость такого сценария в том, что после поджога в небо поднимется радиоактивное облако. Но вот, куда оно направится не может сказать никто. Все зависит от того, в какую сторону будет дуть ветер.

Второй вариант – артобстрел ядерного хранилища. Этот вариант также непредсказуем по своим последствиям. Радиация может направиться туда, куда дует ветер. И в первом и во втором варианте российская сторона может обвинить Украину. Снова российской пропагандой будет делаться акцент на том, что это дело рук "нацистов", "неонацистов", которых, конечно же, в Украине нет, а есть лишь больное воображение российских пропагандистов и кремлевской верхушки.

Буданов обратил внимание на то, что Россия использует такой шантаж уже не первый раз. За время российско-украинской войны оккупанты атаковали с оружием Запорожскую АЭС и Харьковский физико-технический институт.

Кирилл Буданов обратил внимание на то, если российские оккупанты все-таки пойдут на то, чтобы применить ядерной шантаж, то это выльется в экологическую катастрофу, от которой больше всего пострадают Украина и Беларусь.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3427107-budanov-rosia-opracovue-dva-varianti-adernogo-santazu.html?fbclid=IwAR05CYXhJMhuLw12O2fpuTg1KO8HpVPMGIWIysxPjOxnjiN21PNDDoJhcP4
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